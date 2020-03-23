Пропуск в автобус: как киевляне восприняли новые правила

Не все киевляне были осведомлены о новых правилах перевозок

С сегодняшнего дня в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят далеко не всех. А только пассажиров со специальными пропусками.

"Сегодня" поинтересовались, кто контролирует такой режим, кого пускают в транспорт, а кого нет.

На остановках сейчас пассажиров мало. Автобусы и троллейбусы ездят крайне редко. Но о транспортных ограничения утром знали не все. Строитель Антон ждал свою маршрутку, пока корреспонденты "Сегодня" не убедили его – ее не будет.

"Да ну?! Мне надо далеко, на работу ехать. На Демеевку аж. Серьезно, не знал. Короче, надо назад возвращаться", – сделал вывод

Антон и пошел домой. Ведь его все равно не пустили бы в транспорт. Перевозят только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников аптек, супермаркетов и сотрудников стратегических

предприятий. За этим в салонах следят сотрудники полиции и муниципальной варты.

"Объясняем, говорим, что надо находиться дома. Не надо без надобности пользоваться общественным транспортом", – говорит работник муниципальной варты.

Правда, поначалу пускают еще и по удостоверениям. Ведь спецразрешения выдают на работе, а туда еще как-то надо добраться.

"Если он говорит, что он медик – какое-то удостоверение медика или сотрудника банка показывает, тогда запускаем. Потому что всем удостоверение эти не выдали, пока что в таком режиме роботаем – лояльно, адекватно. А с завтрашнего дня – строго по закону", – говорит работник муниципальной варты.

На конечной остановке жилого массива Троещина, где обычно скопление маршруток, – сейчас единичные пустые автобусы.

"Бывает, что вообще пустые едем, полупустые. Стараемся всех забрать желающих, но по пропуску", – говорит водитель. В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Киевлянке Валентине надо в поликлинику. И уже второй троллейбус проехал мимо.

"Пропуска нет, а я на маммографию записана, я не могу добраться. Позвонила – они работают, ждем, а чем добраться? Ждем!", – говорит жительница Киева.

Пенсионерка вызывает такси. Потому что обследоваться – важно.

А вот Надежду Николаевну понять трудно. Пенсионерка собралась в другой конец района по корма для животных.

"Там наполовину дешевле, чем у наших. А я – пенсионер, и помогаю кормить бездомных животных собак и кошек", – говорит Надежда Николаевна.

И это при том, что она в группе риска.

"Надежда Николаевна! Сидите дома! Это же опасно именно для вас!" – говорим мы киевлянке. "Вы знаете, мне 73 года, я уже прожила и знаю, что такое грипп и Эбола, если судьба – то судьба", – говорит Надежда Николаевна.

Вскоре женщина все же поняла, что ее никто не повезет. И пошла в магазин через дорогу.

Ранее мы рассказывали, как что мэр Киева Кличко объяснил, как работают спецбилеты на транспорте и пригрозил спекулянтам.По словам городского главы, за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации уже выдал более 225 тысяч специальных пропусков по заявкам предприятий.

Также "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

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