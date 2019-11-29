Прорывы на теплотрассах в Киеве: со столичных дорог исчезает разметка

На месте недавнего прорыва на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в этом году разметку восстанавливать не будут

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Столичные водители жалуются, что на месте прорыва теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в Киеве, который произошел в начале ноября, до сих пор не нанесли дорожную разметку и "зебру" на пешеходном переходе.

"Трубу прорвало в начале ноября, на ликвидацию последствий аварии потратили три дня – пока ремонтники меняли поврежденную теплосеть. Уже вечером 8 ноября по улице Саксаганского открыли движение для транспорта. Вот с тех пор и ездим по дороге без разметки. Она вместе со старым асфальтом была демонтирована. Теперь тут нет части "зебры" на пешеходном переходе и части дорожной разметки. Водители чувствуют тут себя не очень удобно, ведь если что-то случится, как людям доказать, что он ехал правильно? Или правильно переходил дорогу", – возмущается киевский водитель Александр Паниченко.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Похоже, в этом году водителям так и придется ездить, а пешеходам – ходить по Саксаганского без разметки. В КК "Киевавтодор" говорят, что уже исчерпали весь финансовый ресурс на разметку.

"В этом году на Саксаганского разметку не восстановят, поскольку погодные условия уже не позволяют этого сделать. Это первая причина. А вторая – те средства, которые были выделены на "Киевавтодор" – всего 3 миллиона гривен – были потрачены еще в сентябре. Все договора закрыты и делать разметку в этом году наша корпорация уже не будет", – пояснил сайту "Сегодня" Валентин Осипов, замгендиректора КК "Киевавтодор" по эксплуатационному содержанию, развитию и функционированию улично-дорожной сети.

Почему не нанесли разметку сразу после ликвидации последствий прорыва на теплотрассе, чиновники не говорят.

Новости "Сегодня" писали, что на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Кроме того, в Днепре на одной из улиц прорвало канализационную трубу. Горожане сняли на видео, как из-под асфальта бьет огромный фонтан нечистот, а автомобили разносят эту коричневую жижу по городу.

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