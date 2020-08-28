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Просто наступила осень: в метро Киева объяснили причину гигантской очереди на "Вокзальной"

28 августа, 11:46

Александр Марущак Александр Марущак

Люди возвращаются в город на работу и учебу

В Киевском метрополитене объяснили причину гигантской очереди к станции метро "Вокзальная". Оказывается, огромная очередь возникла из-за того, что люди начали активно пользоваться пригородными электричками и массово приезжать в Киев на работу и учебу.

"Станция "Вокзальная" сегодня утром работала в обычном режиме. Никто ее не закрывал на вход для пассажиров. Все очень просто – люди приехали на вокзал на пригородной электричке, а затем постепенно заходили на станцию метро "Вокзальная". Начался осенний пассажиропоток, когда люди массово приезжают в Киев на работу и учебу. Многие пассажиры сидели на карантине и уже забыли, как пользоваться метро, автоматами по продаже билетов", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника "Киевского метрополитена".

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Она добавляет, что люди из очереди придерживались безопасной дистанции и скопления людей в вестибюле станции не было.

"Люди заходили, покупали билеты и проходили дальше к эскалатору – вестибюль был свободен. Многие покупали проездные, пополняли поездки, что замедляло процесс их прохода на станцию. Думаю, за пару дней люди разберутся, когда лучше приезжать в город и таких очередей не будет", – добавляет Макогон.

Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Также смотрите, как запускали столичное метро после жесткого карантина:

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Киев метро очередь вокзальная

Источник: Сегодня

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