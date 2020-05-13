Протест перевозчиков в Киеве: десятки автобусов парализовали проезд в центре (видео)

С самого утра в среду, 13 мая, на Европейскую площадь в центре Киева съехались внутренние и международные пассажирские перевозчики на акцию протеста с требованием добиться со стороны Кабмина разрешения на возобновление их работы.

Напомним, что на данный момент междугороднее пассажирское сообщение в Украине не осуществляется в связи с карантином. Международные пассажирские перевозки также были прекращены.

Акция началась с 10:00 и, как отмечают протестующие, была согласована с Киевской городской государственной администрацией.

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"Наша цель, чтобы власть разрешила как можно быстрее осуществлять автобусные пассажирские перевозки", – говорят протестующие.

При этом проезд в центре города парализован митингующими, они постоянно сигналят и отмечают, что число автобусов и протестующих будет увеличиваться.

Тем временем в полиции сообщили об усилении охраны правопорядка в правительственном квартале.

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"В связи с запланированными мероприятиями работники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Одновременно информируем, что в связи с мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации", – говорится в сообщении столичного главка Национальной полиции.

Отметим, что сегодня на 13:00 запланировано заседание Кабмина.

Тем временем, проезд в центре города уже существенно затруднен.

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Напомним, ранее под Кабмином протестовали предприниматели.

Также в Киеве и медики больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста. Врачи сообщили, что это связано со снижением их зарплат примерно на 40-50%.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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