Протест перевозчиков в Киеве: десятки автобусов парализовали проезд в центре (видео)

С самого утра в среду, 13 мая, на Европейскую площадь в центре Киева съехались внутренние и международные пассажирские перевозчики на акцию протеста с требованием добиться со стороны Кабмина разрешения на возобновление их работы.
Напомним, что на данный момент междугороднее пассажирское сообщение в Украине не осуществляется в связи с карантином. Международные пассажирские перевозки также были прекращены.
Акция началась с 10:00 и, как отмечают протестующие, была согласована с Киевской городской государственной администрацией.
"Наша цель, чтобы власть разрешила как можно быстрее осуществлять автобусные пассажирские перевозки", – говорят протестующие.
При этом проезд в центре города парализован митингующими, они постоянно сигналят и отмечают, что число автобусов и протестующих будет увеличиваться.
Тем временем в полиции сообщили об усилении охраны правопорядка в правительственном квартале.
"В связи с запланированными мероприятиями работники структурных подразделений полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство. Одновременно информируем, что в связи с мероприятиями возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому правоохранители призывают водителей планировать маршруты движения с учетом этой информации", – говорится в сообщении столичного главка Национальной полиции.
Отметим, что сегодня на 13:00 запланировано заседание Кабмина.
Тем временем, проезд в центре города уже существенно затруднен.
Напомним, ранее под Кабмином протестовали предприниматели.
Также в Киеве и медики больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста. Врачи сообщили, что это связано со снижением их зарплат примерно на 40-50%.
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