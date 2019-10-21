Проверка слуха: лишат ли работающих пенсионеров права на бесплатный проезд в транспорте Киева

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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По столице ширятся слухи, что с 1 ноября работающие пенсионеры будут лишены права бесплатного проезда в городском транспорте.

"Так моей жене объяснила кондуктор в троллейбусе, когда у нее не оказалось с собой "Карточки киевлянина". Ей сказали, что после 30 октября, работающие пенсионеры не смогут ездить в городском транспорте столицы бесплатно, из "Карточки киевлянина" изымут такую функцию. Правда, ей не смогли пояснить, как будут определять – работающий пенсионер едет в троллейбусе или не работающий. На глаз что ли? Или допрос будут устраивать перед входом в транспорт?", – сообщил сайту "Сегодня" разозленный киевский пенсионер Александр Васильевич.

Мужчина добавил, что данную информацию ему подтвердили и Контактном центре мэрии, где принимают вопросы и жалобы от киевлян по телефонному номеру 15-51.

Между тем, в департаменте социальной политики КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что не слышали о таком нововведении.

"Мы таких изменений не готовили. Если кого-то собираются лишать льгот на проезд в транспорте, то этим могут заниматься в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, обращайтесь к ним. Мы таких документов не готовили. Больше того, право пенсионера на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме метрополитена, гарантировано постановлением Кабмина. На сегодняшний день все киевские пенсионеры пользуются правом бесплатного проезда в пассажирском транспорте. С 1 ноября планировался запуск электронного билета. И пенсионеры будут пользоваться для бесплатного проезда в транспорте "Карточкой киевлянина". В этом документе не указано – работающий пенсионер ею пользуется или неработающий. Видимо, вашему читателю дали недостоверную информацию", – рассказал сайту "Сегодня" Светлана Устименко, первый замдиректора департамента социальной политики КГГА.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА нам тоже не смогли разъяснить, будет ли введено такое новшество и переадресовали за разъяснениями в департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"Это кто-то распространяет слухи. Никто пока не будет лишать работающих пенсионеров права на бесплатный проезд", – заявил сайту "Сегодня" Юрий Назаров, директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

В тоже время он сообщил, что определить работает ли пенсионер или нет совсем не сложно.

"На будущее такие планы есть. Но это станет возможно не раньше 1 апреля следующего года", – добавил Назаров.

Напомним, в коммунальном наземном транспорте Киева с ноября появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой. Это можно будет сделать через валидаторы, которые установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях "Киевпастранса".

Также мы проверили слух о грядущей распродаже растений из теплиц ботанического сада имени Гришко. Якобы помещения, где сейчас находятся теплолюбивые цветы, не будут отапливать, а "сотрудники пытаются распродать растения, чтобы они не погибли".

Ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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