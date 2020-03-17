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Городская электричка в Киеве прекращает работу

17 марта, 14:22

Наталья Руда

Пассажиров не будут возить с 12:00 18 марта

Киевская городская электричка с полудня 18 марта прекращает перевозку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"С 12:00 18.03.2020 до 03.04.2020 приостанавливаются перевозки пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18.03.2020 отменяются", – говорится в сообщении.

Ранее в "Киевпастрансе" сообщали только об изменении работы городской электрички 18 марта, однако позднее уточнили прекращение перевозок.

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Напомним, что с 23:00 17 марта также в столице прекращает работу метрополитен. Подземка закрывается до 3 апреля. Как сообщал мэр Киева Виталий Кличко, наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Отметим, что с 18 марта, согласно решению Кабмина, в Киеве, как и по всей Украины, будут прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении. Также заявлялось, что общественный транспорт будет перевозить не более 10 пассажиров одновременно. Вместе с тем, на данный момент по Киеву официально разъяснена только приостановка работы метро и городской электрички.

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Напомним, что в Киеве на данный момент зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом.

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Киев карантин электричка

Источник: Сегодня

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