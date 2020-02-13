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Работников столичного метро обязали носить маски: названа причина

13 февраля, 16:16

Это решение в метрополитене объясняют вспышкой ОРВИ

Больных гриппом и острыми респираторными инфекциями в Украине становится больше. В связи с этим работников метрополитена Киева обязали носить маски.

"Сегодня" побывали на столичной станции метро "Демеевская".

В маске метет пол станции уборщица Галина Михайлик. Позаботиться о защите сказало руководство.

"Все же хоть немного, но защитит от передачи гриппа, да и этого – коронавируса. Я считаю, хоть немного, но защитит", – говорит уборщица метро Галина Михайлик .

В масках все ее коллеги – дежурные на станции, контроллеры. Защитные повязки выдают на работе. Просят менять каждые три часа.

"Я считаю, что может защитить. Но – как повезет. Защитит от гриппа, инфекционных заболеваний, потому что сейчас сезон такой, что болезни всякие есть", – говорит сотрудник метрополитена Киева Тарас Васькевич.

"С повышением эпидемиологического уровня заболеваемости в городе Киеве было принято такое решение", – объяснила начальник станции метро "Демеевская".

В метро можно встретить и пассажиров в масках.

"Защищаюсь от коронавируса. Он может неожиданно появиться. Я лучше заранее защищусь от этой болезни", – говорит житель Киева Дмитрий, который решил одевать маску при каждой поездке в общественном транспорте.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в аптеках Киева разметают медицинские маски.А правительство попросило производителей временно не продавать этот товар за границу.

Также мы писали, что, по данным немецкого Института вирусологии имени Роберта Коха, коронавирус может сильно ударить по странам со слабой системой здравоохранения.

Специалисты берлинского института, который считается в ФРГ ведущим в данной отрасли, предупреждают, что при определенных условиях "дело может дойти до распространения вируса по всему миру как пандемии".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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метро грипп ОРВИ вирус маска коронавирус станции метро

Источник: Сегодня

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