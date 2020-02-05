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Развязка на улице Богатырской в Киеве: как идет стройка и когда она закончится (фото)

5 февраля, 16:02

По словам мэра Виталия Кличко, развязка будет готова до конца 2020 года

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Развязку на улице Богатырской в Киеве планируют достроить до конца этого года и соединить ее с Большой Окружной дорогой. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, который 5 февраля проверил ход работ на стройке.

По его словам, в апреле будет открыто движение под строящимся путепроводом. Также начнут работы по строительству нового участка Большой Окружной дороги.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Согласно информации КГГА, на улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и съезды с моста. Также устроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев". Работы, возможные по технологии, продолжаются и в зимний период. Также частично выполнены работы по строительству путепровода через железную дорогу – строители фактически смонтировали каркас объекта. Частично устроили насыпь земляного полотна от улицы Семьи Кульженко, а также туннельную часть подземного пешеходного перехода.

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Отметим, что развязку на Богатырской обещают оперативно достроить уже не первый год.

Напомним, "Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок на автомобильных дорогах Киев – Одесса и Киев – Чоп. Так, развязки должны появиться в районе Чабанов, Боярки и Стоянки.

Кроме того, в конце 2019 года было открыто движение по новому Шулявскому путепроводу.

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Киев развязка Богатырская

Источник: Сегодня

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