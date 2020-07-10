Рекордное наказание: в Киеве водителя фуры оштрафовали на 6,5 тыс. евро за перегруз

В Киеве на пункте взвешивания, расположенном на Столичном шоссе, 9 июля водителю фуры выписали рекордный штраф в 6500 евро за перегруз.

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Об этом сообщается на странице департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"Зафиксирован рекордный штраф 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую область", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: на 36-ом км трассы Киев – Чоп, на 7-ом км. трассы Киев – Одесса, с. Пролески по ул. Броварской, на пересечении Кольцевой и Барского и на Столичке.

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Напомним, не так давно президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как он стал участником чата дальнобойщиков, чтобы выяснить, каким образом перегруженные фуры уничтожают дороги.

Также сообщалось, что запорожские копы за перегруз выписали водителю фуры штраф в 13,5 тысячи евро.

Как работает система весового контроля на дорогах, смотрите в сюжете:

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