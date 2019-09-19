Ремонт Борщаговского путепровода в Киеве: когда пустят скоростной трамвай

Фото: П. Авдокушин

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На Борщаговском путепроводе завершают монтаж нового рельсового полотна.

"Мы заканчиваем первый этап ремонта на мосту. Работы будут завершены на следующей неделе, если позволит погода. По одной полосе путепровода откроют движение для транспорта по направлению к центру города, а на второй полосе работы будут продолжаться. До конца сентября пустим движение по линии скоростного трамвая, для этого нужно переподключить новую трамвайную сеть на путепроводе к той, которая есть за его пределами", — рассказали в "Киевавтодоре".

Фото: П. Авдокушин

Фото: П. Авдокушин

Напомним, что с ремонтом Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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