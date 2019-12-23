Ремонт моста возле НАУ в Киеве: дорожники установили последнюю часть прогона

Работам не помешала дождливая погода и монтаж завершился оперативно

Фото: КГГА

В Киеве на пешеходном мосту над проспектом Любомира Гузара (бывший Космонавта Комарова) вблизи Национального авиационного университета установили последнюю, третью, часть прогона. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 15 декабря была установлена вторая часть прогона, а через неделю – третья.

В КГГА уточнили, что работам не помешала дождливая погода и монтаж завершился оперативно, поэтому перекрытое движение по проспекту Любомира Гузара возобновили на два с половиной часа раньше от запланированного времени.

Реклама

Также уже построены новые опоры и начаты работы по возведению лестницы. Общая длина моста – 60,8 м.

Напомним, мост снова станет доступным для пешеходов в январе-феврале следующего года. Полный комплекс работ планируется выполнить до начала июня. Пока что обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Отметим, также на Борщаговке идет ремонт Борщаговского путепровода, с началом которого жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама