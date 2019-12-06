Ремонт моста возле НАУ в Киеве: как выглядит часть новой переправы (фото, видео)

Мост снова станет доступным для пешеходов в январе-феврале следующего года

В Киеве на пешеходном мосту над проспектом Любомира Гузара (бывший Космонавта Комарова) вблизи Национального авиационного университета установили первую часть прогона. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мост был построен в 1983 году и с тех пор не ремонтировался.

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"Часть фермы длиной 12 метров установлена ​​на временные опоры. В течение двух недель построят основные опоры. В рамках капитального ремонта заменяют все элементы путепровода. Общая длина моста с лестницей – 60,8 м", - говорится в сообщении.

Власти также обещают обустроить мост лифтами. Кроме того, у переправы будет закрытая галерея из стекла и металла, будут окна для вентиляции и LED-освещение, а пол зальют специальным антискользящим покрытием MC-Floor Topspeed (Германия).

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Мост снова станет доступным для пешеходов в январе-феврале следующего года. Полный комплекс работ планируется выполнить до начала июня. Пока что обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".

Кроме того, также ремонтируется пешеходный мост возле кинотеатра "Лейпциг" над просп. Леся Курбаса. На сооружении смонтировали все прогоны, обустраивают закрытую галерею. При благоприятной погоде движение для пешеходов должны открыть до конца декабря.

Напомним, что с началом ремонта Борщаговского путепровода жители густонаселенного микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

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