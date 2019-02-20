Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Ремонт на ходу: в Киеве водитель "чинил" свою маршрутку с помощью камня

Сегодня, 12:43

Мужчина несколько раз забивал на место рычаг коробки передач

Стоимость проезда в Запорожских маршрутках понизилась
Стоимость проезда в Запорожских маршрутках понизилась. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Ремонт на ходу: в Киеве водитель "чинил" свою маршрутку с помощью камня //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/065/391/5c4065391be97.jpg Транспорт Мужчина несколько раз забивал на место рычаг коробки передач

В Киеве пассажиры маршрутки №455 утром 20 февраля стали свидетелями курьезного происшествия. Так, водителю несколько раз за рейс пришлось чинить свое транспортное средство с помощью… куска кирпича. Им он "вбивал" на место рычаг коробки передач, который буквально отваливался, после чего, как ни в чем не бывало, продолжал рейс.

Пассажиры сняли видео необычного ремонта, его опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. При этом отмечается, что для ремонта водитель рейс не прерывал и пассажиров не высаживал.

Напомним, ранее в Киеве маршрутка №530 (дублирует троллейбус №24 на отрезке пр. Свободы на Виноградаре – ул. Северная на Оболони) ездила по городу со спущенным колесом, а в ноябре прошлого года мы писали, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.

Кроме того, в октябре 2018 года у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина.

Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, Киев, маршрутки, курьез

Вы сейчас просматриваете новость " Ремонт на ходу: в Киеве водитель "чинил" свою маршрутку с помощью камня". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Желтые маршрутки – как мы к ним пришли и стоит ли от них избавляться?

15 февраля, 08:47

Под Киевом в ДТП попали две маршрутки, ранены 15 пассажиров

27 декабря 2018, 10:06

В обоих случаях маршрутки столкнулись с грузовиками

Почти что Tesla: в Киеве запустили первую маршрутку-электрокар

17 декабря 2018, 14:58

Стоимость проезда на этом маршруте – 7 гривен, и менять пока не планируют

Маршрутки в Киеве хотят оборудовать валидаторами, водители против

30 ноября 2018, 20:38

Владельцы маршруток не хотят платить за дорогостоящее оборудование

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

В Украине начинают снос "хрущевок"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Крым без Украины ждет катастрофа, — российский ученый

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте