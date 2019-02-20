Ремонт на ходу: в Киеве водитель "чинил" свою маршрутку с помощью камня
Мужчина несколько раз забивал на место рычаг коробки передач
В Киеве пассажиры маршрутки №455 утром 20 февраля стали свидетелями курьезного происшествия. Так, водителю несколько раз за рейс пришлось чинить свое транспортное средство с помощью… куска кирпича. Им он "вбивал" на место рычаг коробки передач, который буквально отваливался, после чего, как ни в чем не бывало, продолжал рейс.
Пассажиры сняли видео необычного ремонта, его опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook. При этом отмечается, что для ремонта водитель рейс не прерывал и пассажиров не высаживал.
Напомним, ранее в Киеве маршрутка №530 (дублирует троллейбус №24 на отрезке пр. Свободы на Виноградаре – ул. Северная на Оболони) ездила по городу со спущенным колесом, а в ноябре прошлого года мы писали, что на Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо. В результате аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка и было заблокировано движение трамваев.
Кроме того, в октябре 2018 года у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина.
Также мы сообщали, что отпадают у киевских маршруток не только колеса, но и двери. Так, на Соломенке в столице двери у маршрутки работали по принципу: "калитка приставная".
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