/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Ремонт проспекта Бандеры в Киеве: пробки на весь город (фото) Василий Михальчук https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-30T09:02:00+03:00 Транспорт Рабочие сняли старый асфальт, а новый укрепляют специальной сеткой

В Киеве начался капитальный ремонт проспекта Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе. Работы идут перед Северным мостом — от проспекта Героев Сталинграда до улицы Богатырской. "Сегодня" побывали на месте работ и узнавали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.

РАБОТЫ. На подготовительном этапе с помощью машин-фрез рабочие сняли старый асфальт и демонтировали старые отбойники. Вчера, несмотря на жару, строители укладывали асфальт, демонтировали старые бордюрные камни.

"Асфальт на старой стороне дороги, где сейчас пустили движение транспорта, в некоторых местах провалился из-за перепадов температур и большого потока тяжелого транспорта. Мы же делаем совершенно другое покрытие. Для этого на основу дорожного полотна наносится армированная сетка, поверх которой кладется асфальт. Она помогает защитить дорогу от деформаций: трещин, провалов и увеличивает срок качества асфальта на несколько лет", — рассказал "Сегодня" один из рабочих.

Мы заметили интересный прибор, которым управляли рабочие с помощью сенсорного пульта. Он называется плотномер. С его помощью измеряют качество грунта под асфальтом. Стоит такое устройство от 200 тыс. грн.

Попутно с дорожными работами строители монтируют опоры для нового LED-освещения проспекта. Они изготовлены из металла и намного легче старых столбов из железобетона. После основных работ проспект получит велодорожки, а на тротуарах положат плитку.

Кроме того, коммунальщики обещают отремонтировать четыре путепровода: на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры. На переправах усилят опоры, заменят асфальт и установят новое ограждение.

ОБЪЕЗДЫ И СРОКИ. Сейчас в зоне ремонта перекрыта половина проспекта. Движение организовано на двух полосах. Из-за этого на дороге образуются пробки в сторону Троещины.

С 27 июня на четырех путепроводах, пересекающих проспект, также ввели ограничения движения на двух полосах. Они продлятся до конца года. В КК "Киевавтодор" уверяют, что в их планах лишь частичные перекрытия отдельных участков проспекта. О них будет сообщатся дополнительно. В то же время опытные водители, чтобы избежать простоя в пробках, советуют ехать на Троещину через мост Метро или так называемый мост Кирпы. Это, конечно, лишние расходы по топливу, но есть шанс добраться домой быстрее.

Закончить ремонт должны в ноябре следующего года. На работы потратят более 500 млн грн из горбюджета.

Ранее в столице на сутки перекрывали проспект Победы, чтобы смонтировать 30-тонный пролет Шулявского путепровода.

Также отметим, что в связи с ремонтом в Киеве частично ограничено движение на Дарницкой площади.

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