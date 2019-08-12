Ремонт проспекта Бандеры в Киеве: проезд открыли, но пробки пока останутся

Открыты четыре полосы от Северного моста до поворота на Оболонь

Фото: Киевавтодор

В Киеве открыли для проезда транспорта отремонтированную часть проспекта Бандеры — четыре полосы от Северного моста до поворота на Оболонь.

"Обновили песчано-щебневую подушку и систему ливневой канализации, постелили полимерную сетку, положили два слоя асфальта. Третий, верхний слой будет уложен уже весной следующего года. Также вдоль проспекта уже установили новые опоры освещения. Вскоре включим LED-освещение", — сообщают в "Киевавтодоре".

Фото: Киевавтодор

Правда, пробки в этом районе пока все равно останутся. Теперь дорожники приступили к аналогичным работам на противоположной части проспекта.

Напомним, что в Киеве на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке.

Также отметим, что ремонтируется и Борщаговский путепровод.

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