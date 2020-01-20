Ремонт Шулявского моста в Киеве: что происходит на путепроводе (фото)

Фото: КГГА

В Киеве продолжаются ремонтные работы на Шулявском путепроводе. В частности, на данный момент идет обустройство съездов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, строители переобустраивают сети бытовой и дождевой канализации, осуществляют комплекс работ по сооружению левоповоротных съездов (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко).

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По данным мэра Виталия Кличко, рабочие обустраивают тротуары и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу.

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По его словам, светофоры, установленные в организации дорожного движения по временным технологическим проездам, уже демонтировали.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение. Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Вместе с тем смотрите в сюжете подробности открытия Шулявского моста:

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