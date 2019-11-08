Ремонт Шулявского моста в Киеве: у Кличко заявили о решении вопроса со сносом корпуса "Большевика"

Фото: КГГА

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Желание правительства изъять из госбюджета Киева почти четыре миллиарда гривен не повлияет на темпы строительства Шулявского путепровода, однако другие инфраструктурные проекты могут пострадать. При этом вопрос со сносом корпуса "Большевика" для достройки путепровода уже решен. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Строительство Шулявского путепровода это (изъятие средств – ред.) точно не остановит. Также не грозит это Подольско-Воскресенскому мосту. А вот другие инфраструктурные объекты, которые запланированы на следующий год, скорее всего могут от этого пострадать… У Киева забирают в пользу государства и так больше на 20%, чем у других городов, а тут еще пытаются "одолжить" почти 4 миллиарда. Это может существенно повлиять на жизнедеятельность киевлян", – рассказал Бахматов.

По его словам, на данный момент идут переговоры с Кабмином и парламентом, чтобы деньги не изымались.

"Поясняем, что Киев – это не дойная корова. Аргументируем, что лучше эти деньги тратить на киевлян, делать это понятно и прозрачно. Тем более, у города прозрачный бюджет и посмотреть его может каждый житель на сайте КГГА. Кстати, мы добьемся такой же прозрачности с вводом е-билета и на городском транспорте", – уточнил советник мэра столицы.

При этом он добавил, что также решен вопрос со сносом корпуса завода "Большевик", на месте которого будет проходить одна из полос отремонтированного путепровода.

"Он решен. Есть уже деньги на демонтаж корпуса завода. В ближайшие два месяца вы увидите, как его будут разбирать, а к Новому году, по нашим планам, я надеюсь, мы уже покажем, что по Шулявскому путепроводу можно проехать. Думаю, это будет поначалу в тестовом режиме. А развязки и съезды с моста будут доделаны позже", – резюмировал Бахматов.

Напомним, что Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года. А с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября, при этом "двойка" прекратила курсировать.

Также смотрите подробности возведения моста на Шулявке в сюжете:

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