С Крещатика эвакуировали тонированный BMW с детьми в салоне (фото)

В центре Киева инспекторы по паркованию эвакуировали полностью тонированный автомобиль BMW, в салоне которого находилось двое детей.

Как рассказали сайту "Сегодня" в инспекции по паркованию, автомобиль был неправильно припаркован на улице Крещатик, 42. Эвакуацию произвели в субботу около 16:00, когда на улице уже начинало темнеть.

"Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находилось двое детей, они были закрыты в автомобиле родителями. Наши инспектора не имею права дергать ручки дверей машины и заглядывать в салон. При помощи эвакуатора они погрузили автомобиль и начали везти на штрафплощадку. Автомобиль был полностью тонирован, мотор не был включен, никаких звуков из салона инспектора не услышали, окон никто не открывал. Ошибки инспекторов тут нет никакой, они действовали согласно инструкции. Вопрос к родителям, которые додумались оставить детей одних в закрытой машине и пойти по делам", – рассказали сайту "Сегодня" в инспекции по паркованию.

Там добавляют, что на место пришлось вызывать наряд патрульной полиции, догонять и останавливать эвакуатор. В результате, детей выпустили из авто. Поскольку на месте был водитель машины, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Ему выписали постановление – штраф в размере 510 гривен.

"Просим водителей быть внимательными и не оставлять маленьких детей одних в автомобиле! Это в разы хуже, чем неправильная парковка!", – отмечают в инспекции по паркованию.

Пользователи социальных сетей добавляют, что кроме запрещенной тонировки авто, в автомобиле отсутствовали детские автокресла.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стоимость парковки в центре Киева хотят повысить в 10 раз, а эвакуаторов станет больше. Власти планируют создать целую армию из сотни эвакуаторов и инспекторов по паркованию.

Кстати, начали работу новые турецкие эвакуаторы. Они могут забрать авто всего за одну минуту. Власти надеются, что это решит проблему с парковкой в неположенных местах. Ведь в столице продолжают активно бороться с нарушителями правил дорожного движения. Новости "Сегодня" вместе с инспектором пошли в рейд по столичным улицам.

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