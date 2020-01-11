Самые популярные станции метро в Киеве: за год лидеры поменялись

Иллюзия с обручем в метро поставила в тупик пользователей Twitter / Фото: Depositphotos

В Киеве за 2019 год в метро проехались почти полмиллиарда пассажиров. Так, за прошедший год подземка перевезла 495,3 миллионов пассажиров – на 700 тысяч меньше, чем в прошлом году. В среднем, за день в Киеве метро перевозит около 1,4 млн пассажиров, сообщили в метрополитене.

При этом, станция "Лесная" утратила звание самой загруженной станции столичного метро. Теперь рейтинг возглавляет другая конечная станция красной ветки – "Академгородок": за год ею воспользовались более 21,3 млн киевлян и гостей столицы. Меньше всего пассажиров, традиционно, побывали на станции "Днепр". Она приняла 938,6 тыс. человек. В целом, красная линия из 18 станций перевезла 203 млн 176 тыс. пассажиров.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 173,2 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн ​​в год), минимальный – на "Почтовой площади" (4,9 млн пасссажиров).

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Зеленая ветка за год приняла почти 118,8 миллионов киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки – на станциях "Лукьяновская" (14 млн) и "Позняки" (14,80 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,8 млн пассажиров).

Напомним, что для оплаты проезда в коммунальном транспорте Киев внедряет электронный билет. Оператором системы определено КП "ГИВЦ". При пополнении карты на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн. Обращение от пассажиров принимаются по телефону (044) 366-55-55 или на сайте https://transport.kyivcity.gov.ua/.

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Отметим, что у киевской подземки – самая глубокая станция в Европе, 122 эскалатора и протяженность почти в 70 километров. Но от глаз пассажиров скрыто немало интересного. Специально ко Всемирному дню метро новости "Сегодня" постарались сделать тайное явным.

Кстати, для каждой станции – а их в метрополитене Киева 52 – разработаны свои графики уборки. О том, как моют и дезинфицируют подземку, нам рассказали и показали на станции метро "Льва Толстого".

Также мы сообщали, что на станции метро "Осокорки" закончили рисовать гигантский мурал в рамках проекта MoreThanUs. Разрисовывать свод станции начали в сентябре 2019 года. Работы проводились по ночам. Поэтапно свои муралы рисовали восемь художников из разных стран мира, но все работы посвящены Украине. Проект обошелся в 3,6 млн грн.

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