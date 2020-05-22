"Шанхай на минималках": Киев застрял в чудовищных пробках (видео)

Перед запуском общественного транспорта, который запланирован на 23 мая, Киев с самого утра 22 мая снова сковали чудовищные пробки.

Согласно данным сервиса Google Maps, тянучки заблокировали Левый берег, а также центр и Теремки.

Так, традиционно пробками парализована Троещина. В сторону "Почайны" на Северном мосту произошло сразу четыре ДТП, также тянучки на проспекте Шухевича, улице Бальзака и проспекте Маяковского.

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В Сети очевидцы опубликовали видео заторов на жилом массиве:

"Шанхай на минималках. Ни полиции, ни здравого смысла в этом видео нет. Просто полный хаос на дорогах Троещины", - говорится в подписи к видео в паблике "Киев Оперативный".

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Из-за пробок с Троещины не выехать и на общественном транспорте. По данным "Киевпастранса", задерживается движение троллейбусов №30, 91 и автобусов №114 на ул. Керченская – Северный мост. Маршруты курсируют без соблюдения графика движения.

Мост Метро пока что свободен, но на Броварском проспекте, бульваре Перова, на улицах Миропольской и Братиславской уже не проехать. В тянучках мост Патона, проспект Соборности, улица Энтузиастов, проспект Гагарина, Дарницкая площадь.

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Скованы заторами Дарницкий мост, Дарницкое шоссе, Южный мост и проспект Бажана.

В тренде Киев два месяца без метро: очереди на остановках снова растянулись на десятки метров

Усложнен проезд на Подоле, на Петровской аллее, на улицих Грушевского и Крещатике.

Фото: Артіль&PITBULL Київ

Пробка на Подоле утром 22 мая

Сложная ситуация и в районе Цирка – проблематично проехать на проспекте Победы, на улицах Жилянской, Борщаговской и Саксаганского. Традиционно стоит и улица Гетьмана – от Шулявки почти до Кардач, там же пробками заблокирована и улица Полевая.

Я тянучках также проспект Голосеевский, улица Заболотного, въезды в Киев со стороны Одесской трассы, Крюковщины, Пущи-Водицы.

Новости "Сегодня" ранее узнавали, как будут восстанавливать в Киеве курсирование маршруток и что будет с тарифами на проезд.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что после 22 мая общественный транспорт в столице "сможет перевозить одновременно не более от половины количества пассажиров, на которое он рассчитан". Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет Муниципальная охрана.

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