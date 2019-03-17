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Шулявский мост в Киеве перекрыли и начали разбирать

Сегодня, 15:42

В Киеве начались работы по реконструкции Шулявского моста

Шулявский мост в Киеве перекрыли и начали разбирать Транспорт В Киеве начались работы по реконструкции Шулявского моста

В Киеве началась масштабная реконструкция транспортной развязки и Шулявского моста – движение по нему было полностью перекрыто, а рабочие начали демонтаж конструкций. Журналисты "Сегодня" побывали на месте проведения работ.

Бригады специалистов начали осуществлять работы по демонтажу конструкций путепровода возле станции метро Шулявская. Движение через мост по ул. Вадима Гетмана перекрыто. С направления Индустриального моста организован съезд на проспект Победы. С направления от метро Дорогожичи объезд осуществляется по ул.Антона Цедика.

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В течение дня, 17 марта, инженеры демонтируют коммуникации на электроопорах вдоль путепровода.

С крыши высотного здания журналисты "Сегодня" сняли на видео, что же происходит на огороженной площадке возле Шулявки. Оказывается, под мостом также кипит работа: экскаватор роет траншеи для подземных коммуникаций, формирует отвалы глины.

Полицейские, обеспечивающие по периметру порядок объезда, в неформальной беседе с журналистами "Сегодня" рассказали, что, согласно их информации, на данный момент происходит подготовительный этап работ. Далее специалисты приступят к демонтажу асфальтного покрытия путепровода, и лишь через несколько недель начнут демонтировать опоры, – то есть приступят непосредственно к сносу моста.

Утром и в полдень движение со стороны станции метро Дорогожичи по ул. Телиги и со стороны Индустриального моста по ул. Гетьмана было незначительно затруднено. Машины двигались в тянучке, главным образом, из-за достаточно узких объездных путей и участия в движении строительной техники.

Стоит напомнить, что, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

Вторая очередь строительства включает в себя реконструкцию развязки моста. К нней подрядчик приступит уже после сдачи готового путепровода. На вторую очередь выделили 230 миллионов гривен.

До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода, велосипедных дорожек, лево- и правоповоротных съездов, а также реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

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Тег ремонт, реконструкция, шулявка, шулявский мост

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Источник:

Сегодня

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