Шулявский мост закрыт: КГГА рассказала, как изменится движение транспорта

Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта

Фото: Мила Князьская-Ханова

Шулявский мост закрыт: КГГА рассказала, как изменится движение транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/912/8bd/5c89128bd9d92.jpg 2019-03-16T09:43:00+02:00 Транспорт Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта

Шулявский путепровод в Киеве перекрыт с 16 марта в связи с реконструкцией, а движение транспорта организовано по прилегающим улицам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта – на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы – это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - сообщил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.

К концу 2019 года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее – по улице Гарматной и улице Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", - рассказал Здольник.

Что касается движения транспорта в направлении улиц Вадима Гетьмана – Александра Довженко, то оно будет происходить по существующему реконструированному съездому на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко по существующему реконструированному съезду, где также устроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Цедика (до пересечения с улицей Нестерова) и улица Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги по улице Довженко – конечную остановку "Ул.Ивана Гонты".

"Новый путепровод планируется завершить уже в текущем году. Поэтому просьба ко всем водителям: отнестись с пониманием и выбрать альтернативные маршруты. Таким образом, благодаря перераспределению транспортных потоков на дорожной сети города мы избежим значительных пробок, которые могут происходить в этом узле", - резюмировал Здольник.

В КГГА также опубликовали схемы движения общественного транспорта на время перекрытия Шулявского путепровода и движения транспорта на время перекрытия движения путепровода.

Также в КГГА сообщили, что в связи с ремонтными работами дорожного покрытия на Крутом спуске, временно будет частично ограничено движение транспорта от ул.Дарвина до ул.Круглоуниверситетской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 8:00 до 13:00 16 марта из-за работ по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия Крутого спуска от ул.Дарвина до ул.Круглоуниверситетской будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", – сообщили в мэрии со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Ранее журналисты "Сегодня" проверили маршрут объезда Шулявского моста от КГГА. Что из этого получилось – смотрите в видео.

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