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Шулявский мост закрыт: Киев сковали многокилометровые пробки

Сегодня, 08:54

По городу зафиксировано около 10 ДТП

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня
Шулявский мост закрыт: Киев сковали многокилометровые пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ba/c4f/5c52bac4f3174.jpg Транспорт По городу зафиксировано около 10 ДТП

Утром в понедельник, 18 марта, Киев замер в пробках. По данным сервиса Google Maps, в связи с ремонтом Шулявского путепровода обездвижен проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская". 

Не лучше ситуация на улице Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой.

Заторы зафиксированы на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской, на Воздухофлотском движение практически застыло – на проспекте произошло сразу 2 ДТП.

Традиционно тянучки на Вячеслава Черновола, на Одесском шоссе на подъезде в Киеву, на улице Соборной и Окружной дороге.

Всего по городу утром произошло около 10 ДТП.

Напомним, в Киеве началась масштабная реконструкция транспортной развязки и Шулявского моста – движение по нему было полностью перекрыто, а рабочие начали демонтаж конструкций. Журналисты "Сегодня" побывали на месте проведения работ.

С крыши высотного здания журналисты "Сегодня" сняли на видео, что же происходит на огороженной площадке возле Шулявки. Оказывается, под мостом также кипит работа: экскаватор роет траншеи для подземных коммуникаций, формирует отвалы глины.

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Тег Киев, ДТП, пробки, пробки в Киеве

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Сегодня

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