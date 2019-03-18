Шулявский мост закрыт: Киев сковали многокилометровые пробки
По городу зафиксировано около 10 ДТП
Утром в понедельник, 18 марта, Киев замер в пробках. По данным сервиса Google Maps, в связи с ремонтом Шулявского путепровода обездвижен проспект Победы в сторону центра от метро "Житомирская".
Не лучше ситуация на улице Дегтяревской, Новоконстантиновской, проспекте Правды, Большой Окружной, на Героев Сталинграда, на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой.
Заторы зафиксированы на Сечевых Стрельцов, бульваре Леси Украинки, Жилянской, на Воздухофлотском движение практически застыло – на проспекте произошло сразу 2 ДТП.
Традиционно тянучки на Вячеслава Черновола, на Одесском шоссе на подъезде в Киеву, на улице Соборной и Окружной дороге.
Всего по городу утром произошло около 10 ДТП.
Напомним, в Киеве началась масштабная реконструкция транспортной развязки и Шулявского моста – движение по нему было полностью перекрыто, а рабочие начали демонтаж конструкций. Журналисты "Сегодня" побывали на месте проведения работ.
С крыши высотного здания журналисты "Сегодня" сняли на видео, что же происходит на огороженной площадке возле Шулявки. Оказывается, под мостом также кипит работа: экскаватор роет траншеи для подземных коммуникаций, формирует отвалы глины.
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