Шулявский путепровод: стало известно, когда его достроят окончательно

Фото: КГГА

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Окончательное открытие транспортной развязки на Шулявском путепроводеявляется главным ожиданием для Киева в 2020 году и будет завершено только в конце лета следующего года..

Как известно, 28 декабря, по новому путепроводу запустили движение транспорта, а мэр столицы в костюме Деда Мороза лично дал старт автомобилистам и сам первым проехал по новому мосту на квадроцикле.

"Съезды с моста относятся к первой очереди строительства. В зависимости от погодных условий мы ожидаем их введение в эксплуатацию в феврале 2020 года или в начале марта. Вторая очередь строительства транспортной развязки на Шулявке будет введена в эксплуатацию в конце лета 2020 года", – пояснил сайту "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Вопрос со сносом цеха №5 завода "Большевик" находится в процессе решения.

"По цеху у нас идет процедура оценки. Когда будет оценена его стоимость и завершен сам процесс выкупа, только тогда начнется снос цеха. Стоимость заложена в смету по объектам-аналогам, но точная сумма компенсации будет известна позже, после выводов экспертов-оценщиков. Перед Новым годом мы открыли путепровод для частного транспорта и городских автобусов. Троллейбусы по путепроводу ходить пока не будут. Этот вид транспорта вернется на Шулявский путепровод только после того как там построят съезды, а это март месяц", – говорит Здольник.

По его словам, на месте цеха №5 завода "Большевик" появится правоповоротный съезд с проспекта Победы в сторону Караваевых дач и левоповоротный съезд от Дорогожичей в сторону центра.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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