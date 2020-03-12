Сколько потратили на запуск 4G в столичном метро: названы цифры

О запуске 4G в столичном метро разговоры идут уже достаточно давно. Большая тройка операторов еще летом 2019 года провела тендер, закупила необходимое оборудование и выбрала подрядчика. Обещали, что интернет нового поколения появится на первых станциях уже в декабре 2019 года, но после этого запуск отложили.

Как известно сейчас,интернет появится на первых восьми станциях уже этой весной. Так, на март был запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". И уже 5 марта станция метро "Академгородок" стала первой, где появилась связь нового поколения.

Запуск 4G в метро — достаточно дорогостоящий проект, на который потратили не один миллион.

"Суммарная стоимость инвестиций для запуска 4G в киевском метро от троих мобильных операторов Украины оценивается в порядка 20 млн долларов", — рассказывают нам в компании Vodafone Украина.

А в компании Киевстар отметили, что стоимость проекта 4G в метро для трех операторов мобильной связи составляет более 150 млн грн.

"Если говорить об общей сумме инвестиций операторов за весь период работы мобильной связи 2G в метрополитене, она превышает 20 млн долларов", — уточняют в компании.

Напомним, что сейчас в подземке работает 2G, которую провели еще в 2017 году, правда качество связи оставляет желать лучшего, а ловит интернет далеко не на всех станциях.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "4G в киевском метро: когда появится и сколько будет стоить".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама