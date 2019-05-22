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Скорая помощь и такси отказываются приезжать к киевлянами из-за разрытых дорог

22 мая, 09:09

На Выборгской год назад разрыли яму у подъезда жилого дома, а недавно ее засыпали камнями

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, ГСЧС

Жители дома по улице Выборгской, 55/13 в Киеве жалуются, что еще год назад возле одного из подъездов разрыли яму, а недавно ее засыпали камнями, но не заасфальтировали. Из-за этого к ним отказываются приезжать скорая помощь и такси.

Первый замглавы Соломенской РГА Владимир Бялковский сообщил "Сегодня", что нарушение благоустройства произошло из-за проведения работниками КП "Киевтеплоэнерго" противо­аварийных работ на инженерных сетях.

"Их завершили год назад, но порядок не навели. Ответственность за восстановление нарушенного благоустройства несет собственник сетей. После ликвидации аварии СП "Киевские тепловые сети" должны были передать аварийный участок районному ШЭУ или любому другому предприятию, которое гарантирует ремонт участка. Им неоднократно направлялись письма с просьбой принять меры по наведению порядка по указанному адресу. Согласно графику "Киевтеплоэнерго", ремонт на Выборгской, 55/13, проведут при наличии финансирования и благоприятных погодных условий", – сказал Бялковский.

Ранее мы писали, что в Киеве взялись ремонтировать участок дороги на жилом массиве ДВРЗ в Днепровском районе, однако коммунальщики решили класть асфальт прямо в лужу, которая образовалась после дождя.

Также напомним, что в Киеве на ул. Елизаветы Чавдар на территории жилмассива Осокорки в Дарницком районе в яме на дороге застрял автобус

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство. 


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Тег Киев, дороги, скорая помощь, Киевтеплоэнерго

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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