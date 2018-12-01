Скоростной экспресс Киев-Борисполь сломался в дороге на второй день работы

Скоростной экспресс "Киев-Борисполь", который запустили 30 ноября, сломался на второй день работы. Об этом сообщает "Громадське ТБ".

"Экспресс Киев-Борисполь выехал в 11:01 с вокзала и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако из-за вынужденной остановки поезд прибыл в Борисполь около 13 часов. Его отбуксировал другой поезд", – говорится в сообщении.

По словам машиниста экспресса, возникла проблема с двигателем, поэтому в субботу, 1 декабря, поезд не заводился.

Поломка экспресса возмутила пассажиров, а некоторые даже были вынуждены добираться до аэропорта своими силами, чтобы успеть на рейсы.

"Кто будет компенсировать мне потери? Кто будет покупать новый билет. Мы застряли здесь. Я не успею на свой самолет. Я уверен, что никто ничего не компенсирует мне. Они должны были учитывать график вылета рейсов. Если они знали, что есть какие-то проблемы, они должны были организовать трансфер для пассажиров в аэропорт еще на первой остановке, но этого не произошло и вот мы здесь", – рассказал австриец Мартин, который планировал вернуться домой в Вену.

В свою очередь "Укрзализныця" напомнила, что непогода испытывает всех транспортников, однако подчеркнула, что неприятная ситуация было оперативно устранена и подан исправный поезд.

"Сегодня поезд 830 сообщением ст. Киев-Пассажирский – ст. Борисполь-аэропорт в 11:58 на 19 км маршрута запросил вспомогательный поезд. Он был отправлен ст. Киев-Пассажирский в 12:00. О сложившейся ситуации были оперативно извещены соответствующие службы аэропорта "Борисполь", чтобы обеспечить посадку на рейсы пассажиров, находившихся в поезде", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

А глава ведомства Евгений Кравцов заявил, что несмотря на вынужденную остановку рельсового автобуса, все пассажиры успели на свои рейсы, а одного пассажира перегистрировали на завтрашний рейс в Доху. Он такого же отметил, что сейчас уже нет задержек в графике скоростного сообщения в аэропорт Борисполь.

Ранее стало известно официальное расписание экспресса в аэропорт "Борисполь". Экспресс до воздушной гавани будет курсировать круглосуточно. Основной интервал движения составит час, но утром и вечером поезд будет ездить чаще – в среднем раз в полчаса.

Напомним, 25 октября на пробном экспрессе до аэропорта "Борисполь" ездили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Они проинспектировали завершение строительства и остались довольны поездом.