Скоростной трамвай в Киеве продлят до центра: появились новые детали проекта

До 2001 года трамвай в центре уже ходил

В Киевской городской государственной администрации сообщили подробности проекта по продлению скоростного трамвая в столице до центра.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил до 2023 года построить трамвайную линию от улицы Старовокзальной до станции столичного метрополитена "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Шевченковском и Печерском районах. Речь идет о продлении линии скоростного трамвая до центра. КП "Киевпастранс" определен заказчиком работ. В 2020-2021 годах должна быть разработана проектная документация, проведение экспертизы и ее утверждение.

Как сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, столицы сейчас ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями по строительству этой трамвайной линии от Старовокзальной до Дворца спорта. По его словам, она будет включена в комплексную схему транспорта Киева, что является частью нового генерального плана столицы.

"Запуск новой трамвайной линии разгрузит красную ветку и пересадочные узлы метро, ​​сократит время поездок в центр города, оптимизирует и уменьшит нагрузку на транспортные маршруты, а также обеспечит более комфортную перевозку пассажиров", - сказал Густелев.

Планируется построить трамвайные пути с использованием современных технологий, что снизит эксплуатационные расходы, шумообразование и вибрацию. Планируется реконструировать контактную сеть, установить устройства мониторинга GPS на трамваях и тому подобное. Также на остановках электротранспорта должны появиться интерактивные информационные табло. Поэтому пассажиры в режиме онлайн смогут получать информацию о прибытии трамваев. Намерены обустроить новые посадочные павильоны.

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Непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

Как пишет "Экономическая правда", стоимость строительства первой очереди по проекту, согласно предварительным оценкам, составит более 340 млн грн. Вместе с тем, почти 500 млн грн необходимо выделить на приобретение дополнительного подвижного состава. Издание сообщает, что при продлении линии скоростного трамвая до улицы Шота Руставели или Эспланадной пассажиропоток ветки вырастет с 170 тыс. пассажиров в сутки до 250 тыс., а ежедневная нагрузка на переходах между линиями метрополитена "Золотые ворота" – "Театральная" и "Крещатик" – "Майдан Незалежности" уменьшится на 10-15%.

Вместе с тем специалисты КО "Киевгенплан" уже моделировали продолжение линии скоростного трамвая до Дворца спорта и выяснили, что стоимость проекта (без учета подземно-инженерных работ по улице Саксаганского, которые будут иметь отдельную смету) составляет примерно 80 млн долларов для бюджета города, а его окупаемость займет более 30 лет.

Фото: facebook.com/genplankyiv

Отметим, что до 2001 года трамвай ходил в центре, однако в районе Дворца спорта и Лыбедской площади демонтировали трамвайные линии, поэтому были закрыты несколько трамвайных маршрутов. В частности, которые следовали по улице Саксаганского, Эспланадной, Малевича, Боженко.

Ранее сообщалось, что в Киеве в 2020 году будет проведена оптимизация трамвайного движения Днепровского и Дарницкого районов.

Напомним, в декабре 2019 года парк "Киевпастранса" пополнился новым трамваем "в вышиванке". Такие уже работают на линии скоростного трамвая, соединяющей Борщаговку с Центральным вокзалом.

Как еще планируют обновить транспорт столицы – смотрите в сюжете "Сегодня":

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