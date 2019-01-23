Снегопад в Киеве: дороги усиленно чистят, фуры решили не пускать
Мосты и трассы чистят 395 спецмашин «Киевавтодора»
Из-за снегопада и сложных погодных условий в Киев с 17:00 до 21:00 запрещен въезд крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе "Укравтодора", сегодня с 14:00 будет ограничено движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дорог общего пользования по Киевской области. Водителей просят учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев и Киевскую область.
Отмечается, что на данный момент общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика. Киевлян же просят максимально пересесть из личных автомобилей в автобусы и троллейбусы.
В КК "Киевавтодор" подчеркнули, что снег чистят в усиленном режиме. В настоящее время на дорогах столицы работают 395 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 74 бригады ручной уборки.
"Работы продолжаются одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта", – рассказали в компании.
Напомним, ранее мы писали, что из-за непрекращающегося снега город остановился в многочисленных пробках. Наиболее сложная ситуация в центре города и на ключевых магистралях.
По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.
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