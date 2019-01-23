Снегопад в Киеве: дороги усиленно чистят, фуры решили не пускать

Мосты и трассы чистят 395 спецмашин «Киевавтодора»

Фото: Виталий Лазебник

Снегопад в Киеве: дороги усиленно чистят, фуры решили не пускать //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/84e/e22/5c484ee229e38.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/84e/e22/5c484ee229e38.jpg 2019-01-23T13:27:00+02:00 Транспорт Мосты и трассы чистят 395 спецмашин «Киевавтодора»

Из-за снегопада и сложных погодных условий в Киев с 17:00 до 21:00 запрещен въезд крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе "Укравтодора", сегодня с 14:00 будет ограничено движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дорог общего пользования по Киевской области. Водителей просят учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев и Киевскую область.

Отмечается, что на данный момент общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика. Киевлян же просят максимально пересесть из личных автомобилей в автобусы и троллейбусы.

В КК "Киевавтодор" подчеркнули, что снег чистят в усиленном режиме. В настоящее время на дорогах столицы работают 395 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 74 бригады ручной уборки.

"Работы продолжаются одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта", – рассказали в компании.

Напомним, ранее мы писали, что из-за непрекращающегося снега город остановился в многочисленных пробках. Наиболее сложная ситуация в центре города и на ключевых магистралях.

По всей Украине на трассах международного значения ограничивают движение. За минувшие сутки спасатели помогли отбуксировать 68 транспортных средств.

Вы сейчас просматриваете новость " Снегопад в Киеве: дороги усиленно чистят, фуры решили не пускать". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...