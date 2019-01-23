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Снегопад в Киеве: город остановился в многочисленных пробках

Сегодня, 10:05

Общественный транспорт движется с отклонением от графика и опаздывает

Фото: Александр Яремчук
Снегопад в Киеве: город остановился в многочисленных пробках //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/820/12b/5c482012bd810.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/820/12b/5c482012bd810.jpg Транспорт Общественный транспорт движется с отклонением от графика и опаздывает

С утра в среду, 23 января, в Киеве идет снег, что привело к образованию многочисленных пробок на дорогах города. Такие данные предоставляет сервис Google Maps.

Наиболее сложная ситуация на мостах и в центре города. По всей длине проспекта Победы вплоть до центра города заторы. Пробки также образовались на Большой окружной в оба направления. Осложнено движение на Подоле, на Южном, Дарницком мостах и мосту Патона, тяжело движется транспорт на съездах с Северного моста.

Пробки образовались и на въездах в Киеве со стороны Броваров, на Голосеевском проспекте, Брест-Литовском шоссе. Воздухофлотский проспект и Севастопольская площадь стоят в заторах.

Как отметили в КП "Киевпастранс", общественный транспорт опаздывает, курсирование происходит с отклонением от графика движения. "Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом", – рассказали водителям.

Напомним, в Украинском гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.

Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.

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