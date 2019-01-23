Снегопад в Киеве: город остановился в многочисленных пробках
Общественный транспорт движется с отклонением от графика и опаздывает
С утра в среду, 23 января, в Киеве идет снег, что привело к образованию многочисленных пробок на дорогах города. Такие данные предоставляет сервис Google Maps.
Наиболее сложная ситуация на мостах и в центре города. По всей длине проспекта Победы вплоть до центра города заторы. Пробки также образовались на Большой окружной в оба направления. Осложнено движение на Подоле, на Южном, Дарницком мостах и мосту Патона, тяжело движется транспорт на съездах с Северного моста.
Пробки образовались и на въездах в Киеве со стороны Броваров, на Голосеевском проспекте, Брест-Литовском шоссе. Воздухофлотский проспект и Севастопольская площадь стоят в заторах.
Как отметили в КП "Киевпастранс", общественный транспорт опаздывает, курсирование происходит с отклонением от графика движения. "Едем медленно и осторожно, на улице снег с гололедом", – рассказали водителям.
Напомним, в Украинском гидрометцентре на 23 января в нескольких областях Украины объявили штормовое предупреждение. Так, днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будут сильные снегопады. В Сумскую, Харьковскую и Луганску области снег придет ночью 24 января.
Кроме того, в ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины. Отмечается, что Украину накрыл штормовой циклон, потому объявлен повышенный уровень опасности.
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