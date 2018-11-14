Снегопад в Киеве: общественный транспорт курсирует без графика

Сегодня, 12:24

Многочисленные ДТП провоцируют остановку движения трамваев и троллейбусов

Снегопад в Киеве: общественный транспорт курсирует без графика

В среду, 14 ноября, с 10:00 общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В компании отметили, что с утра, в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.

Ранее в соцсетях отмечали, что трамваи маршрутов №14 и №18 перестали ходить на улице Глубочицкой. Это было связано с ДТП, причиной которого стал снегопад.

Кроме того, в "Киевпастрансе" отметили, что с 11:42 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 25, 27, 30, 31 и 34 по проспекту Бандеры – завод Маяк в направлении станции метро "Почайна". Причиной называют ДТП, на месте работают полицейские.

15_05

Фото: Киевпастранс

Также временно заблокировано движение трамваев маршрутов 28, 33к и 35 по улице Кибальчича – улице Карбишева в направлении станции метро "Лесная". Трамваи остановились в 11:15, причиной также стало ДТП.

Сообщается и о временной блокировке движения троллейбусов маршрута №3 с 10:50. Данный троллейбус ездил по улице Липковского – ул. Кривоноса в направлении Дворца Спорта. Маршрут остановлен из-за аварии.

Напомним, снегопад спровоцировал в Киеве транспортный коллапс. В городе фиксируются 9-бальные пробки. Затруднено движение транспорта на всех мостах с правого на левый берег, также заторы есть в центре и на ключевых транспортных развязках.

Кроме того, за два часа насыпалось более трех сантиметров снега. Синоптики предупреждают, что снегопад или ледяной дождь будут идти вплоть до середины дня 15 ноября.
транспорт, Киев, ДТП, трамвай, троллейбус, трамваи, снегопад, движение, общественный транспорт, киевпастранс, ледяной дождь, движение транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии
Загрузка...

Происшествия

Скриншот

В Киеве произошло серьезное ДТП

30 Июня, 10:39

В Голосеевском районе разбилась Audi, водитель в тяжелом состоянии оказался в больнице

Транспорт

Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Киев хочет отказаться от маршруток

5 Октября, 08:08

Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно
Загрузка...