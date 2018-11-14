Снегопад в Киеве: общественный транспорт курсирует без графика

В среду, 14 ноября, с 10:00 общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от расписания движения. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

В компании отметили, что с утра, в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.











Ранее в соцсетях отмечали, что трамваи маршрутов №14 и №18 перестали ходить на улице Глубочицкой. Это было связано с ДТП, причиной которого стал снегопад.

Кроме того, в "Киевпастрансе" отметили, что с 11:42 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов 25, 27, 30, 31 и 34 по проспекту Бандеры – завод Маяк в направлении станции метро "Почайна". Причиной называют ДТП, на месте работают полицейские.

Фото: Киевпастранс

Также временно заблокировано движение трамваев маршрутов 28, 33к и 35 по улице Кибальчича – улице Карбишева в направлении станции метро "Лесная". Трамваи остановились в 11:15, причиной также стало ДТП.

Сообщается и о временной блокировке движения троллейбусов маршрута №3 с 10:50. Данный троллейбус ездил по улице Липковского – ул. Кривоноса в направлении Дворца Спорта. Маршрут остановлен из-за аварии.

Напомним, снегопад спровоцировал в Киеве транспортный коллапс. В городе фиксируются 9-бальные пробки. Затруднено движение транспорта на всех мостах с правого на левый берег, также заторы есть в центре и на ключевых транспортных развязках.

Кроме того, за два часа насыпалось более трех сантиметров снега. Синоптики предупреждают, что снегопад или ледяной дождь будут идти вплоть до середины дня 15 ноября.