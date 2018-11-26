Снежное утро: Киев замер в пробках

Сильно затруднено движение на мостах и на подъездах к городу

Утром 26 ноября в Киеве за час произошло семь ДТП, а на Житомирской трассе пробка растянулась на 9 км. Такие данные приводит сервис мониторинга дорожного трафика Google.

Так, осложнено движение транспорта на Южном мосту – скорость движения авто там не превышает 5 км в час, – а также на Русановской Набережной, на проспекте Соборности, на Харьковском шоссе и на Броварском проспекте.

Пробки также есть на Оболонской набережной, на улице Скляренко, на Чоколовском бульваре и на улице Телиги. Кроме того, замедлено движение автомобилей на Голосеевском проспекте.

Как сообщалось, 19 ноября в Одессе из-за непогоды возник транспортный коллапс, а ранее из-за снега в пробках остановился Львов.

Напомним, ранее в киевском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций составили памятку, как передвигаться по городу в условиях гололеда.

Недавно в Украину пришла настоящая зима. Снег прошел в нескольких городах страны, но больше всего "потрепало" столицу: множество ДТП, весь город встал в пробках, водители на лысой резине пытались" выжить" на дорогах. Читайте подробней, как Киев пережил первое испытание снегом.