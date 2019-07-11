Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Снимут на камеру и накажут: как в Киеве работают инспекторы по парковке

11 июля, 07:31

За первый день работы инспекторы наказали сотню "героев парковки"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве инспекторы по парковке наконец-то начали без полицейских выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях и раздавать им информационные буклеты.

За первый день работы они наказали сотню нарушителей. Сама процедура происходит следующим образом: инспектор снимает на специальную камеру автомобиль, припаркованный не по правилам. Потом он немедленно передает информацию в служебный кабинет парковочной инспекции, где технический сотрудник ее обрабатывает и отправляет в единый государственный реестр транспортных средств МВД. Оттуда инспектор получает данные об авто и о сумме штрафа, распечатывает их и оставляет под дворником машины.

Админпротокол с доказательной базой присылается на электронную почту нарушителя в течении трех дней. В инспекции по парковке напоминают, что суммы штрафов за нарушения правил стоянки 255-510 грн.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, парковки, инспекторы

Вы сейчас просматриваете новость " Снимут на камеру и накажут: как в Киеве работают инспекторы по парковке". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине появятся перехватывающие парковки: стали известны подробности

15 апреля, 13:29

Новые нормы вступят в силу уже летом 2019 года

Зарядки для электрокаров станут обязательными на парковках Украины

5 апреля, 09:15

Изменения вступают в силу уже летом-2019 и касаются новых автостоянок

В столице чиновники из "Киевтранспарксервиса" погорели на массовых взятках

20 марта, 18:25

За организацию парковок четыре злоумышленника требовали от 500 до 700 долларов США

Машины во дворах – как навести порядок

17 марта, 08:32

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

В Польше найден металлический пропеллер, которому около 3000 лет

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Зеленский дал руководителям четырех таможен два дня на увольнение

Журналисты озвучили топ-5 самых дорогих вузов Украины

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

В Украине с 1 июля выросла минимальная пенсия

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

В Днепре на 11 дней отключат газ: ищите свой адрес

Кадырова снимут – произойдет ужасное
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь