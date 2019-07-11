Снимут на камеру и накажут: как в Киеве работают инспекторы по парковке

За первый день работы инспекторы наказали сотню "героев парковки"

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве инспекторы по парковке наконец-то начали без полицейских выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях и раздавать им информационные буклеты.

За первый день работы они наказали сотню нарушителей. Сама процедура происходит следующим образом: инспектор снимает на специальную камеру автомобиль, припаркованный не по правилам. Потом он немедленно передает информацию в служебный кабинет парковочной инспекции, где технический сотрудник ее обрабатывает и отправляет в единый государственный реестр транспортных средств МВД. Оттуда инспектор получает данные об авто и о сумме штрафа, распечатывает их и оставляет под дворником машины.

Админпротокол с доказательной базой присылается на электронную почту нарушителя в течении трех дней. В инспекции по парковке напоминают, что суммы штрафов за нарушения правил стоянки 255-510 грн.

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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