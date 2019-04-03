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Снос Шулявского моста: демонтировать конструкции будет кран-гигант

Сегодня, 09:27

Строители шутливо называют гигантскую машину "Оптимус Прайм"

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Снос Шулявского моста: демонтировать конструкции будет кран-гигант //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/44f/e9d/5ca44fe9dc007.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/44f/e9d/5ca44fe9dc007.jpg Транспорт Строители шутливо называют гигантскую машину «Оптимус Прайм»

Для демонтажа Шулявского путепровода завезли мегакран-трансформер стоимостью от 30 млн грн. "Сегодня" узнали, когда его соберут и как он будет работать.

Помимо сноса конструкций путепровода на Шулявке, идет монтаж самоходной платформы с краном, который способен поднимать груз весом в 600 тонн! Под него уже смонтировали большую платформу из нескольких десятков железобетонных плит. Для сравнения: знаменитый кран "Захарий" (с его помощью монтировали конструкции Подольско-Воскресенского моста, и кран упал в Днепр во время строительства) мог поднимать грузы до 680 тонн, однако он был не самоходным, а плавучим.

По словам Александра Здольника, главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", такой кран используется в Украине впервые. Строители шутливо называют гигантскую машину "Оптимус Прайм", как супергероя из фильма "Трансформеры" — за его мощность и способность работать в экстремальных условиях.

Только одна его гусеница высотой в человеческий рост весит 30 тонн. Кран-гигант немецкого производства. На стройке его будут использовать для демонтажа двух огромных пролетов Шулявского путепровода над проспектом Победы. Этот мегакран способен поднимать груз на высоту 144 метра, а это высота 45-этажного здания! Он выше монумента Родина-мать на 42 метра. Правда, рабочие говорят, что при работах на Шулявке он будет поднимать конструкции на высоту всего 20 метров.

Фото: В.Лазебник, "Сегодня"

Пока монтируют кран, на стройке идут активные работы. С моста падают куски железобетона — строители отбойными молотками разбивают пролеты путепровода. Нам они рассказали, что разъединяют швы между конструкциями, которые потом снимет мегакран. Уже убраны бордюрные камни и отбойники путепровода. "Мы демонтировали 53 балки из 207. Полностью снесли основы моста со стороны улиц Гетьмана и Довженко", — пояснил "Сегодня" Александр Здольник, добавив, что на мосту ежедневно работают 120—130 человек.

14 и 17 апреля ночью на несколько часов ограничат движение по проспекту Победы. В эти дни при помощи крана-гиганта уберут два больших пролета над проспектом. Это позволит строителям не разбирать их на месте, а снять и увезти к месту дальнейшей разборки. Супермашина будет также собирать конструкции нового путепровода. Их соберут на стапелях, после чего погрузят на самоходные платформы и доставят на место, подняв на необходимую высоту.

Как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета – смотрите в видео "Сегодня".

Ранее мы писали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод.


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Тег транспорт, Киев, демонтаж, шулявка, шулявский мост

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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