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Снос Шулявского моста: с путепровода снимают асфальт, а водители путаются в новых знаках

Сегодня, 17:35

Утром возле нового светофора произошло ДТП, а рабочие снимают с опор фонари

Фото: Мила Князьская-Ханова
Снос Шулявского моста: с путепровода снимают асфальт, а водители путаются в новых знаках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fb9/575/5c8fb95754b76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fb9/575/5c8fb95754b76.jpg Транспорт Утром возле нового светофора произошло ДТП, а рабочие снимают с опор фонари

В Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский путепровод. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Несмотря на "нелетную" погоду, за выходные дорожники успели подлатать проезжую часть на объездных дорогах, а 17 марта полностью демонтировать контактную сеть троллейбусов на путепроводе, которая мешала работе гараритной спецтехники. "Сегодня" побывали 18 марта на закрытом мосту и посмотрети, как продвигаются работы.

Снимают асфальт и фонари

На мосту уже два дня можно наблюдать необычную машину. Со стороны она напоминает грузовик, но передвигается на гусеницах, снимая верхний слой асфальта. Очевидцы шутят: "наконец-то с моста убрали все ямы". Кроме того, рабочие срезают с путепровода старые отбойники и выкапывают бордюрные камни. Неподалеку с автовышкой коммунальщики снимают со столбов фонари.

"Сейчас выполняются работы по демонтажу барьерных ограждений и существующей сети внешнего освещения – "Киевгорсвет" снимает светильники. В дальнейшем это даст нам возможность провести демонтаж опор", – рассказал "Сегодня" главный инженер "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.

Тем временем, утром транспортного коллапса в районе перекрытия не произошло: на проспекте Победы, улицах Гетьмана и Довженко наблюдалась небольшая тянучка, которая и так характерна для этих дорог по утрам, а возле нового светофора произошло небольшое ДТП: одна из машин не успела притормозить и "влетела" в автомобиль, который притормозил впереди.

"Сильных пробок нет, есть некоторые случаи: сейчас произошло ДТП у нас на пересечении улицы Гетьмана и проспекта Победы. Полиция работает. К сожалению, не все участники движения соблюдают правила и дистанцию", – сообщил главный инженер.

Действительно, пока автомобилисты не успели привыкнуть к новым схемам и не всегда в курсе, что несколько улиц неподалеку стали односторонними.

Проблемы ремонта: что изменилось для водителей и пешеходов

Напомним, из-за закрытия движения по Шулявскому мосту организована схема объезда. Там появились новые знаки, предупреждающие о том, что несколько улиц теперь будут с односторонним движением.

Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта на улицах Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова), Петра Нестерова, Гарматной (до пересечения с улицей Выборгской) и Выборгской.

"В воскресенье было несколько случаев, когда водители не реагировали на новые знаки и по улице с односторонним движением ехали "против шерсти". Водители сами создают для себя опасные ситуации, из-за которых возникают пробки. Поэтому просьба для всех водителей: все-таки соблюдать правила движения, обращать внимание на новые знаки, только так мы избежим больших заторов на этом узле. Также просьба к пешеходам: есть ограждения опасных зон выполнения работ. Не лезьте туда, это ваше здоровье!", – предупреждает Александр Здольник.

Объездные дороги все же успели подлатать, несмотря на каверзы погоды. В субботу работы пришлось отложить из-за затяжного ливня, но в воскресенье дорожники успели заделать ямы, на которые жаловались водители. Оставшиеся недостатки будут устранять в ближайшее время.

Между тем, на перекрытом мосту мы заметили нескольких пешеходов, которые игнорируя полосатые ленточки и таблички с запретом заходить на территории стройки, прогуливались по мосту. Еще несколько любопытных прохожий пытались пробраться на стройку под мостом в районе улицы Гетьмана, где укладывают новый газопровод. Строители жалуются на зевак, однако вскоре выход из перехода, ведущий на стройку под мостом, обещают временно закрыть. В остальном, переход будет по-прежнему доступен для пешеходов.

"Подземный пешеходный переход относится к первой очереди реконструкции объекта. Он и дальше будет работать. Пока что мы перекроем только один выход из этого перехода, это будет сделано на этой неделе – это будет выход, который ведет непосредственно под путепровод (расположен возле цеха №5 завода "Большевик", – ред). Тот выход, который работает в сторону центра (находится возле супермаркета на пр. Победы, – ред) – мы перекрывать не будем и пешеходный переход будет полноценно работать", – рассказал главный инженер.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Также Александр Здольник отметил, что старый мост будут разбирать без "взрывного шоу".

"Нет, взрывчатки не будет, ничего такого. Демонтаж уже утвержден так, что без взрывчатки мы достигнем таких быстрых результатов, что никто не ожидает", – говорит главный инженер.

Напомним, новый путепровод, который начнут строить после демонтажа старых конструкций, предусматривает обустройство шести полос движения в зоне регулярного движения, а там, где к мосту будут примыкать съезды и заезды, будет восемь полос – там обустроят так называемые полосы торможения и разгона.

"Это расширение, которое даст возможность избежать заторов для автомобилей, которые выезжают на съезд. Они смогут набрать необходимый разгон и имеют место, чтобы перестроиться", – рассказал нам Александр Здольник.

Напомним, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

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Тег Киев, ремонт, мост, демонтаж, шулявский путепровод, пешеходы, шулявский мост, спецтехника

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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