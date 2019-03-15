Снос Шулявского моста в Киеве: альтернативные способы объезда стройки

Эксперт рассказал, по каким дорогам можно объехать перекрытый путепровод, чтобы не попасть в пробку

Фото: Василий Михальчук

Снос Шулявского моста в Киеве: альтернативные способы объезда стройки Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg 2019-03-15T16:09:00+02:00 Транспорт Эксперт рассказал, по каким дорогам можно объехать перекрытый путепровод, чтобы не попасть в пробку

В Киеве с 16 марта полностью закрывается движение по "уставшему" Шулявскому путепроводу, а с 17-го числа там начинается большая стройка: мост снесут, чтобы на его месте построить новый. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА опубликовал схему объезда перекрытого участка дороги.

Сейчас дорожники установили временные знаки и светофоры, а также оперативно приводят в порядок улицы, которые вскоре заполонят автомобили.

Журналисты "Сегодня" проверили маршрут объезда Шулявского моста от КГГА. Что из этого получилось – смотрите в видео.

Как показывает практика, пробок на официальном маршруте избежать вряд ли удастся, однако время в дороге можно будет сократить, воспользовавшись другими путями, которые также подойдут для объезда большой стройки.

"Готовы принять объезжающих развязки на Берестейской и Дегтяревской. Кому-то может подойти для объезда и Окружная. Я советую для разработки альтернативного маршрута выбирать не только магистральные улицы, но и соединяющие, которые не так загружены, например, Гарматная и Зоологическая. Все зависит от вашего пункта назначения, но дорожная инфраструктура предлагает дублеры по всем направлениям. А вообще, не случайно в таких случаях советуют прибегнуть к общественному транспорту", – советует эксперт Владимир Воробьев, директор института "Киевдормостпроект".

При выборе объездных путей, стоит обратить внимание на дорожные работы: "Киевавтодор" заранее предупреждает об ограничении движения в месте их проведения. Также не стоит забывать о непростых участках на дорогах в этом районе.

"На развязке "Борщаговская – Гетьмана" остановки маршруток и общественного транспорта расположены прямо на эстакаде. Если их перенести на участок до эстакады, это существенно бы улучшило движение на развязке. А пока, дополнительный приток машин на этом участке дороги усилит нагрузку на эстакаду, а значит, заторов не избежать", – предупреждает директор Института "Киевдормостпроект".

Тем временем, проехать по путепроводу с улицы Вадима Гетьмана на Александра Довженко в направлении Елены Телиги пока можно будет по-старому. Также на развязке сохранят выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко, на этом участке также будет установлен временный светофор. И хотя пробки все же неизбежны, водителям эксперт советует сохранять спокойствие.

"Тут важно понимать: любой ремонт – это временные неудобства ради дальнейших улучшений. Долгожданная реконструкция Шулявского путепровода потребует от всех нас терпения, но, думаю, уже за одну-две недели водители успеют привыкнуть и разработать для себя оптимальные маршруты", – подытожил эксперт.

Отметим, что кроме Шулявского моста в ремонте нуждаются еще несколько путепроводов в Киеве.

Как известно, до закрытия проезда по "уставшему" Шулявскому мосту остался один день. Напомним, его перекроют 16 марта, а уже 17-го начнутся демонтажные работы. Сейчас возле многострадального путепровода – немало строительной техники, также можно заметить временные дорожные знаки на стойках, которые будут показывать объезд и ограничение скоростного режима в месте ремонта.

На съезде с моста, расположенном вдоль нечетной стороны улицы Гетьмана, уже почти засыпали траншеи и начали восстанавливать дорогу – ее часть уже залита бетонной основой. Правда, проход для пешеходов здесь по-прежнему огражден, люди проходят по скверу возле поликлиники. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.