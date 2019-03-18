Снос Шулявского моста в Киеве: что происходит вокруг "уставшего" путепровода

В районе моста наблюдаются небольшие тянучки, характерные для пиковой нагрузки в рабочие дни

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Снос Шулявского моста в Киеве: что происходит вокруг "уставшего" путепровода Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f4d/c7b/5c8f4dc7b9dbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f4d/c7b/5c8f4dc7b9dbd.jpg 2019-03-18T09:58:00+02:00 Транспорт В районе моста наблюдаются небольшие тянучки, характерные для пиковой нагрузки в рабочие дни

В Киеве – первый рабочий день с момента закрытия проезда по Шулявскому путепроводу. Утренний час пик проходит без особых происшествий и, к счастью, без транспортного коллапса.

На мосту находится много строительной техники, рабочие продолжают снимать асфальт. Под мостом укладывают газопровод. Как рассказали "Сегодня" рабочие, старые трубы проходят под опорами путепровода, поэтому их необходимо перенести, поскольку над ними будут забивать сваи.















В целом, в районе моста наблюдаются небольшие тянучки, характерные для пиковой нагрузки в рабочие дни на этом участке дороги.

Напомним, движение по Шулявскому мосту на минувших выходных окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.

Ранее мы писали, что, согласно проекту реконструкции, первая очередь строительства включает в себя возведение нового путепровода длинной 158 метров – он будет включать в себя шесть полос движения транспорта и после открытия увеличит пропускную способность на 20%. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 миллионов гривен.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.