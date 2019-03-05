Снос Шулявского моста в Киеве: готовимся к пробкам до конца года (инфографика)

Демонтаж аварийного путепровода закончат в июне, а новый мост обещают запустить к концу 2019-го

Фото: Василий Михальчук

Снос Шулявского моста в Киеве: готовимся к пробкам до конца года (инфографика) Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e20/b51/5c7e20b5117a6.jpg 2019-03-05T09:11:01+02:00 Транспорт Демонтаж аварийного путепровода закончат в июне, а новый мост обещают запустить к концу 2019-го

Через две недели начнут перекрывать аварийный Шулявский путепровод. Вчера власти рассказали о путях объезда, а водители уже готовятся к масштабным пробкам. В КГГА уточнили, что полностью перекроют дорожное движение 16 марта, а разбирать путепровод начнут 17 марта.

"Демонтаж будет проходить поэтапно: сначала снимут контактную троллейбусную сеть и систему освещения путепровода, а потом разберут асфальтобетонное покрытие, конструкции и опоры", — рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Демонтаж продлится до июня, параллельно будут проводиться работы по укладке инженерных коммуникаций и обустройству фундамента под новый путепровод. Здольник также отметил, что для строительства новой развязки снесут пятый цех завода "Большевик", но ближе к концу года. В настоящее время Кабмин и КГГА решают вопрос передачи цеха из госсобственности в коммунальную.

Сейчас дорожники продолжают подготовительные работы — разобрали разделяющий отбойник на проспекте Победы, там установят светофоры. Кстати, проспект Победы на время демонтажа конструкций путепровода и постройки новой развязки перекрывать не будут, но возможны временные ограничения движения транспорта на отдельных полосах. Водители уже жалуются, что предложенные схемы объезда неудобные из-за того, что предлагаемые в них улицы слишком узкие.

"Вот я не представляю, как на своем джипе буду ехать по узкой и плохой дороге на Цедика вместе с кучей маршруток и машин. Это означает только одно — вечная пробка", — делится с "Сегодня" Анатолий Охота.

Однако власти успокаивают водителей и пешеходов, ведь ремонт моста — это вынужденная мера.

"В любом случае транспортного коллапса не будет, так как потоки транспорта будут перенаправлены грамотно", — заверяет Александр Здольник.

Вчера на улицах Гетьмана и Выборгской уже устанавливали знаки с информацией об объездах путепровода. Строительство новой транспортной развязки займет 17,5 месяца и пройдет в два этапа. К концу 2019 года обещают открыть шестиполосный мост длиной в 158 метров (сейчас — четыре полосы) и пустить по нему движение транспорта, также построят левосторонний и правосторонний съезды в районе ул. Довженко и метро "Шулявская", отремонтируют подземный переход, обус­троят велодорожки. Второй этап реконструкции — снос цеха завода "Большевик" и строительство на его месте правостороннего съезда в сторону улицы Гетьмана и левостороннего съезда в центр города. Реконструкция обойдется в 830 млн грн.

Как изменится движение транспорта

В "Киевпастрансе" нас заверили, что маршруты автобусов и троллейбусов, которые курсируют по проспекту Победы под аварийным путепроводом, будут работать без изменений. А вот движение четырех троллейбусных маршрутов (№22, 27, 30, 42), курсирующих по Шулявскому путепроводу, изменится. Со стороны Севастопольской площади они будут доезжать до Индустриального моста, где обустроят конечную, а со стороны ул. Телиги конечной для троллейбусов станет остановка "Ивана Гонты" недалеко от ул. Дегтяревской. Новые схемы движения будут размещены в транспорте уже на этой неделе.

Дополнительно транспортники запустят автобус 27ТР, который будет дублировать маршрут троллейбуса №27 (ст. м. "Почайна" — ж/д ст. "Киев-Волынский"). Этот маршрут считается самым популярным в столице, по данным "Киевпастранса". В день им пользуются 35 тысяч пассажиров, а в месяц — более 800 тысяч. В районе Шулявского путепровода этот автобус будет курсировать по объездному маршруту, который указан в инфографике.

По этому маршруту будут ездить и маршрутки №201, 239, 427, 455, 477, 517. В их работу также внесены изменения. Например, конечная маршруток №201, 239, 477 будет не возле Шулявского путепровода, как обычно, а на остановке "Улица Вадима Гетьмана", не доезжая до путепровода.

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.