Собака, банка с супом и даже подоконник: что забывают в столичном транспорте

В прошлом году в наземном коммунальном транспорте в Киеве пассажиры забыли 1927 вещей. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Чаще всего в транспорте теряли разного типа карты, папки с документами и сумки. Из самого необычного – собака, баночка с супом, сумка-холодильник, кий, подоконники. Теряли и ключи – в последнее трамвай снимали с маршрута в депо и разбирали часть салона", - говорится в сообщении.

Киевлянам напомнили, что если пассажир забыл вещь в троллейбусе, трамвае или автобусе, то следует связаться с контакт-центром по номеру +38 044 528 30 11 или написать в личные сообщения на страницу "Киевпастранса" в Facebook.

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Напомним, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

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Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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