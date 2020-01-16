Метро на Виноградарь строят по плану: в КГГА опровергли заявление о срыве работ

Метро строят согласно графику и работы на год не откладывают

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

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В КГГА опровергают информацию по поводу срыва графика строительства метро на Виноградарь. "Это неправда", – сообщили сайту "Сегодня" в горадминистрации.

Информацию, озвученную 16 января сотрудниками "Киевметростроя", также опровергли в метрополитене.

"На данный момент все работы на строительных площадках по объекту "Метро на Виноградарь" ведутся по плану", – сообщила сайту "Сегодня" Наталка Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Напомним, 16 января на пресс-конференции глава наблюдательного совета "Киевметростроя" заявил, что отставание от графика строительства метро на Виноградарь составляет год. По словам главного инженера объекта, техника работает не в полную силу.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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