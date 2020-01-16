Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,73

Метро на Виноградарь строят по плану: в КГГА опровергли заявление о срыве работ

16 января, 18:19

Александр Марущак

Метро строят согласно графику и работы на год не откладывают

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

Фото: Павел Авдокушин. Независимый городской обозреватель/Facebook

Реклама

В КГГА опровергают информацию по поводу срыва графика строительства метро на Виноградарь. "Это неправда", – сообщили сайту "Сегодня" в горадминистрации.

Информацию, озвученную 16 января сотрудниками "Киевметростроя", также опровергли в метрополитене.

"На данный момент все работы на строительных площадках по объекту "Метро на Виноградарь" ведутся по плану", – сообщила сайту "Сегодня" Наталка Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Напомним, 16 января на пресс-конференции глава наблюдательного совета "Киевметростроя" заявил, что отставание от графика строительства метро на Виноградарь составляет год. По словам главного инженера объекта, техника работает не в полную силу.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

строительство Киев метро метрополитен Виноградарь Киевский метрополитен строительство метро

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Борисполе" перед портретами погибших расставили лампадки в форме взлетно-посадочной полосыПроисшествия
В Киеве сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано (видео)
В Киеве сошел с рельсов трамвай: движение заблокировано (видео)Происшествия
Бежали по кипятку: как в Киеве спасались пассажиры угодившей в яму маршрутки (видео)
Бежали по кипятку: как в Киеве спасались пассажиры угодившей в яму маршрутки (видео)Происшествия
Самые популярные станции метро в Киеве: за год лидеры поменялись
Самые популярные станции метро в Киеве: за год лидеры поменялисьТранспорт
В двух столичных маршрутках подорожает проезд
В двух столичных маршрутках подорожает проездТранспорт
Как изменится столица в 2020 году: интервью с гендиректором
Как изменится столица в 2020 году: интервью с гендиректором "Киевавтодора"Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...