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Стало известно, как в Киеве на Пасху будет работать общественный транспорт

Сегодня, 13:52

Киевская подземка и наземный пассажирский транспорт будут курсировать на час дольше в Пасхальную ночь

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Стало известно, как в Киеве на Пасху будет работать общественный транспорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/731/294/5ca731294b25b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/731/294/5ca731294b25b.jpg Транспорт Киевская подземка и наземный пассажирский транспорт будут курсировать на час дольше в Пасхальную ночь

В Киеве в Пасхальную ночь и утром 28 апреля общественный транспорт продлит свою работу, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно распоряжению КГГА, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля продлит работу на один час, а также на час раньше начнет работу 28 апреля.

Кроме того, наземный пассажирский транспорт общего пользования, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на один час дольше. Перевозки пассажиров будут организованы по имеющимся маршрутам после отправки последних поездов метро.

Наземный пассажирский транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций подземки.

С 05:00 до 10:00 28 апреля будет увеличено количество единиц городского пассажирского транспорта общего пользования, который проходит возле мест проведения богослужений.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал график работы системы электронных платежей регулятора и банковской системы из-за переноса рабочих дней в 2019 году. 

Напомним, "Укрзализныця" назначила восемь дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. 

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Тег Киев, метро, Пасха, общественный транспорт

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