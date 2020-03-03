Стало известно, когда начнут асфальтировать проезжую часть Подольского моста в Киеве

Как заверяют столичные власти, асфальтирование начнется в мае этого года

В мае столичные дорожники начнут асфальтирование проезжей части Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, на сегодня на Подольском мосту уже бетонируют установленный две недели назад прогон моста со стороны Троещины.

"Несколько недель назад специалисты установили 70-тонные балки новой части мостового перехода через Русановское озеро. Также начали установку на этих балках бетонных плит и их укрепления. Нам осталось еще метров 200, и мы выйдем на работы по строительству съездов. Кстати, уже идет обустройство насыпи там, где будет съезд с моста на левом берегу", - сказал Кличко.

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По его словам, продолжается строительство заезда на мост с Верхнего Вала. Там установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн. Эта ​​металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего Вала на мост. Железобетонные опоры мостового перехода через Днепр в этом месте уже построены, а теперь ведутся подготовительные работы к бетонированию пролетного строения.

Перекладывают также инженерные сети, устраивают технологические площадки и проезды. Работают специалисты и над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

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Кроме того, власти обещают, что в начале лета начнут устанавливать ванты на арочную конструкцию моста. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "станет" на свое место. При этом подсветка на арочной конструкции моста будет похожа на ту, которая украшает пешеходный мост на Труханов остров.

Отметим, недавно Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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