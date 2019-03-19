Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь
По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Троещину метро не будет еще в течение четырех-пяти лет
Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во вторник, 19 марта, инспектируя ход строительства подземки вместе со столичным главой Виталием Кличко.
Как отметил глава государства, в результате децентрализации у столицы будет достаточно ресурсов, чтобы дофинансировать строительство. При этом, по словам Порошенко, в прошлом году за счет проведения взаимозачетов города из госбюджета на первую очередь строительства станций Сырецко-Печерской линии было направлено 2,5 млрд грн. В этом году планируется направить еще 1,5 млрд грн.
Вместе с тем, Кличко уточнил, что новые станции метро на Виноградарь откроют в декабре 2021 года. А вот на Троещину метро построят как минимум за четыре-пять лет, однако при условии наличия финансирования.
Напомним, на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.
Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко внесет в Раду законопроект о реформировании "Укроборонпрома"
Глава государства дал поручение новому чиновнику СНБО Кривоносу подготовить документ
Порошенко отреагировал на приезд Путина в Крым
Глава государства также четко ответил хозяину Кремля, кто и с кем не "сварит каши"