Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Троещину метро не будет еще в течение четырех-пяти лет

Фото: Мила Князьская-Ханова

Стало известно, когда откроют метро на Виноградарь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a4/2de/5c40a42deef57.jpg 2019-03-19T10:28:00+02:00 Транспорт По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Троещину метро не будет еще в течение четырех-пяти лет

Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена на жилмассив Виноградарь оценивается в 6 млрд гривен. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во вторник, 19 марта, инспектируя ход строительства подземки вместе со столичным главой Виталием Кличко.

Как отметил глава государства, в результате децентрализации у столицы будет достаточно ресурсов, чтобы дофинансировать строительство. При этом, по словам Порошенко, в прошлом году за счет проведения взаимозачетов города из госбюджета на первую очередь строительства станций Сырецко-Печерской линии было направлено 2,5 млрд грн. В этом году планируется направить еще 1,5 млрд грн.

Вместе с тем, Кличко уточнил, что новые станции метро на Виноградарь откроют в декабре 2021 года. А вот на Троещину метро построят как минимум за четыре-пять лет, однако при условии наличия финансирования.

Напомним, на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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