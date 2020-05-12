Власти Киева готовят пассажирский транспорт к снятию карантина

Регулярные перевозки могут возобновиться с 22 мая

В Киеве планируют возобновить регулярные перевозки общественным транспортом, кроме метро, с 22 мая. Об этом говорится в протоколе №24 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Подготовить наземный городской пассажирский транспорт к работе в режиме регулярных перевозок (обычный режим) с 22 мая 2020 года", - говорится в документе.

Конечным сроком выполнения поручения указано 21 мая, ответственный за реализацию – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

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Отметим, на брифинге 12 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что как минимум до 22 мая общественный транспорт по-прежнему будет перевозить пассажиров только по специальным билетам.

"Расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - сказал Кличко, добавив, что в городе увеличили количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты с ДВРЗ, Троещины, Лесного и из Корчеватого.

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Кроме того, по словам мэра, в столице на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпастранса".

Напомним, что Киевский метрополитен будет открыт только по отдельному распоряжению Кабмина. Пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь с началом ослабления карантина.

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Отметим, столичная подземка закрыта на карантин с вечера 17 марта. При этом даты открытия метро назывались разные – вплоть до середины лета.

Также смотрите в сюжете об ослаблении карантина в Киеве с 12 мая:

Видео: КГГА

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