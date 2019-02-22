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Стало известно, когда закроют Шулявский мост: схема объезда

Сегодня, 10:17

В Киеве с 15 марта начинают масштабную реконструкцию Шулявского моста

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Стало известно, когда закроют Шулявский мост: схема объезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fa/def/5c53fadef3736.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fa/def/5c53fadef3736.jpg Транспорт В Киеве с 15 марта начинают масштабную реконструкцию Шулявского моста

В Киеве с 15 марта решено перекрыть проезд и начать демонтажные работы Шулявском путепроводе.

Отметим, что водителей заранее предупредят, установив соответствующие дорожные информеры. На них будет указана дата, с которой запрещено въезжать на мост, а также – пути объезда.

Первая очередь реконструкции предполагает демонтаж моста до основания, а затем его полное восстановление. На это уйдет 17 месяцев.

Вторая очередь – построение правоповоротных заездов в районе корпусов завода "Большевик". 

Подчеркнем, что на время реконструкции Шулявского путепровода предусмотрены изменения в проезде автотранспорта:

Движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

по ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будет конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты". Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофор.

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

Напомним, 27 февраля 2017 года на Шулявском путепроводе произошло масштабное ЧП – с него обвалились большие куски бетона. Вот уже почти два года ведутся разговоры о реконструкции этого объекта. Подготовительные работы уже начались. Но сроки демонтажа постоянно переносятся: начать работы обещали то в ноябре 2018 года, то в январе 2019-го, а теперь – весной.

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Тег ремонт, демонтаж, закрытие, шулявка, шулявский мост

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Вечерний Киев

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