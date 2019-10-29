Станция метро "Зоторые ворота" будет закрыта на вход по утрам больше года

Ограничения будут действовать до февраля 2021 года из-за ремонта эскалаторов

Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве с 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота", сообщает пресс-служба метрополитена.

Ограничения вводят из-за ремонта эскалаторов. Отметим, что пересадочный узел в это время будет работать, как обычно. Также со станции можно будет выйти. В остальное время "Золотые ворота" будет работать в обычном режиме.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

Новость о том, что ограничения продлятся почти полтора года и в промежуток времени, когда многие едут на работу, вызвала шквал негодования в соцсетях. В частности, пассажиры возмущены, что закрытие входа припадает на час пик. "Закрывайте себе с 10 утра когда поток снизится", – пишут пользователи в Facebook. Другие недовольны столь долгим временем ремонта и просят проводить его по ночам.

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Отметим, что во время капитального ремонта эскалаторы разбираются почти полностью, ремонтные работы проходят и днем, и ночью. Поэтому при капитальном ремонте закрыть подъемник "на время" невозможно. Как происходит ремонт эскалаторов в метро – смотрите в репортаже "Сегодня".

Ранее мы писали, что ремонт на станции "Площадь Льва Толстого", где ремонтировали все три эскалатора, завершатся в конце октября этого года. Тем временем на станции "Арсенальная", где в ремонте все шесть эскалаторов поочередно, ремонт продлится до февраля 2020 года, рассказали в столичном метрополитене.

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С февраля 2020 года начнутся работы по ремонту четырех подъемников на "Майдане Незалежности".

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

Напомним, метро на Троещину намерены построить уже до 2025 года. Будущая линия метро пройдет от Кольцевой дороги, возле аэропорта "Киев", Центрального ж/д вокзала, Подола, по Подольскому мосту, который строится, и завершится в районах Воскресенка-Кибальчича и Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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