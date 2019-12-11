Станция не резиновая: в чем причина давок на метро "Печерская"

После 18:00 к турникетам стоят десятки людей, а очередь начинается за входными дверями на станцию

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На станции метро "Печерская" (зеленая ветка метро) по вечерам образовываются большие заторы перед турникетами. Десятки людей толкаются в давке, чтобы пробраться к эскалаторам и на перрон самой станции. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем причина.

В такой затор перед турникетами на станции "Печерская" корреспондент "Сегодня" попадал уже два дня подряд в вечернее время. После 18:00 к турникетам стоят десятки людей, а очередь начинается за входными дверями на станцию. Люди толкались, наступали друг другу на ноги, ругались на тех, кто замешкался перед турникетом со своим проездным документом.

Видео: Сегодня

"Такое тут творится каждый вечер. Люди выходят с работы и попадают в эту толкучку. Я специально не выхожу немного позже, чтобы не толкаться в толпе перед турникетом. Но вот сегодня нужно срочно по делам – приходиться терпеть давку", – рассказал нам киевлянин Иван Гордийчук.

Чтобы пройти турникеты пришлось потратить минут 8-10. Контролер возле турникетов подтвердила, что такие заторы на "Печерской" образовываются каждый вечер.

"Станция "Печерская" – не резиновая, и все пассажиры не помещаются. Вокруг "Печерской" расположено много государственных учреждений. Все выходят с работы ровно в 18:00 и каждый пытается побыстрее пройти в метро. Вот поэтому и образовываются такие толкучки с 18:00 до 19:00. После этого все нормализуется", – рассказала контроллер.

В пресс-службе Киевского метрополитена говорят, что это обычный рабочий режим.

"Понятно, что конец рабочего дня и люди идут в метро. Закономерно, что утром большой пассажиропоток на конечных станциях в сторону центра город, а вечером с центральных станций – на окраины", – прокомментировали нам ситуацию.

В подземке не смогли нам ответить, что нужно сделать чтобы решить проблему, но пообещали разобраться почему возникают давки на "Печерской".

Напомним, несколько лет назад киевские чиновники предлагали изменить время начала и конца рабочего дня на столичных предприятиях. Планировалось сделать так чтобы люди в разное время пользовались общественным транспортом не создавая толпы. Тогда предлагалось пересмотреть график работы и предложить сотрудникам разных учреждений приходить на работу в разное время – 8:00, 9:00, 10:00 и в 11:00. Впрочем, это так и осталось идеей.

Не так давно станция метро "Арсенальная" была закрыта на вход в связи с неисправностью эскалатора. Люди были вынуждены подниматься к выходу пешком. Также писали, что в связи с инцидентом на станции возникла давка. Кроме того, также сообщалось об огромных толпах людей на станции метро "Теремки".

Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Кроме того, мы сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.

Тем временем проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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