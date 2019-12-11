Станция не резиновая: в чем причина давок на метро "Печерская"

На станции метро "Печерская" (зеленая ветка метро) по вечерам образовываются большие заторы перед турникетами. Десятки людей толкаются в давке, чтобы пробраться к эскалаторам и на перрон самой станции. Сайт "Сегодня" разбирался, в чем причина.
В такой затор перед турникетами на станции "Печерская" корреспондент "Сегодня" попадал уже два дня подряд в вечернее время. После 18:00 к турникетам стоят десятки людей, а очередь начинается за входными дверями на станцию. Люди толкались, наступали друг другу на ноги, ругались на тех, кто замешкался перед турникетом со своим проездным документом.
"Такое тут творится каждый вечер. Люди выходят с работы и попадают в эту толкучку. Я специально не выхожу немного позже, чтобы не толкаться в толпе перед турникетом. Но вот сегодня нужно срочно по делам – приходиться терпеть давку", – рассказал нам киевлянин Иван Гордийчук.
Чтобы пройти турникеты пришлось потратить минут 8-10. Контролер возле турникетов подтвердила, что такие заторы на "Печерской" образовываются каждый вечер.
"Станция "Печерская" – не резиновая, и все пассажиры не помещаются. Вокруг "Печерской" расположено много государственных учреждений. Все выходят с работы ровно в 18:00 и каждый пытается побыстрее пройти в метро. Вот поэтому и образовываются такие толкучки с 18:00 до 19:00. После этого все нормализуется", – рассказала контроллер.
В пресс-службе Киевского метрополитена говорят, что это обычный рабочий режим.
"Понятно, что конец рабочего дня и люди идут в метро. Закономерно, что утром большой пассажиропоток на конечных станциях в сторону центра город, а вечером с центральных станций – на окраины", – прокомментировали нам ситуацию.
В подземке не смогли нам ответить, что нужно сделать чтобы решить проблему, но пообещали разобраться почему возникают давки на "Печерской".
Напомним, несколько лет назад киевские чиновники предлагали изменить время начала и конца рабочего дня на столичных предприятиях. Планировалось сделать так чтобы люди в разное время пользовались общественным транспортом не создавая толпы. Тогда предлагалось пересмотреть график работы и предложить сотрудникам разных учреждений приходить на работу в разное время – 8:00, 9:00, 10:00 и в 11:00. Впрочем, это так и осталось идеей.
Не так давно станция метро "Арсенальная" была закрыта на вход в связи с неисправностью эскалатора. Люди были вынуждены подниматься к выходу пешком. Также писали, что в связи с инцидентом на станции возникла давка. Кроме того, также сообщалось об огромных толпах людей на станции метро "Теремки".
Напомним, в столичном метро считают причиной очередей на станциях действие ряда факторов. В частности, это часы пик, переход города на единый билет и т.д. Кроме того, мы сообщали о давке и очередях на станции метро "Святошин". Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.
Тем временем проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк