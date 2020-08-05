Станцию метро "Вокзальная" в Киеве могут закрывать для пассажиров: названа причина

На станции будут ремонтировать эскалатор и в пиковые часы ее могут закрывать на вход

В Киеве с 6 по 26 августа на станции метро "Вокзальная" проведут внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в работе станции возможны некоторые ограничения.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В пиковые часы возможны ограничения (закрытие) станции на вход. Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Киевский метрополитен извинился за временные неудобства и призвал пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и поломок в работе оборудования.

Напомним, что всего в столичной подземке работают 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км. О причинах внепланового ремонта на "Вокзальной" не сообщается.

Реклама

Ранее сообщалось, что в прошлом году капитальный ремонт эскалаторов начался на ряде центральных станций.

Также смотрите, как метро в столице работало на карантине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама