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Станцию метро "Вокзальная" в Киеве могут закрывать для пассажиров: названа причина

5 августа, 14:35

Наталья Руда Наталья Руда

На станции будут ремонтировать эскалатор и в пиковые часы ее могут закрывать на вход

В Киеве с 6 по 26 августа на станции метро "Вокзальная" проведут внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов. В связи с этим в работе станции возможны некоторые ограничения.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В пиковые часы возможны ограничения (закрытие) станции на вход. Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - говорится в сообщении.

Киевский метрополитен извинился за временные неудобства и призвал пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и поломок в работе оборудования.

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Напомним, что всего в столичной подземке работают 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-8 лет после пробега в 150 тыс. км. О причинах внепланового ремонта на "Вокзальной" не сообщается.

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Ранее сообщалось, что в прошлом году капитальный ремонт эскалаторов начался на ряде центральных станций.

Также смотрите, как метро в столице работало на карантине:

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Киев метро вокзальная Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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