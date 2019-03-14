Столичная подземка может изменить работу из-за футбола
Изменения в работе метро могут коснуться двух центральных станций
В связи с проведением в Киеве в четверг, 14 марта, футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Челси" (Лондон) в работе столичного метрополитена возможны изменения, сообщает пресс-служба подземки.
Так, ограничения могут коснуться центральных станций "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". А вот станция "Дворец спорта" будет работать в штатном режиме.
Начало матча запланировано на 19:55.
Напомним, утром 14 марта на станции метро "Левобережная" в Киеве на рельсы упал человек. Вследствие инцидента, который произошел в 8 утра, движение поездов по красной метрополитена останавливалось. Поезда двигались между станциями с задержкой, что привело к еще большему столпотворению людей в утренний час пик.
Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. На строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Столичная подземка может изменить работу из-за футбола". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гибель сотрудника АП в Киеве: названа причина смерти и подозревамые
Мужчина умер от хронической ишемической болезни сердца, но у него еще сломан нос
На Троещине в сексуальном рабстве держали 15-летнюю девушку
Злоумышленницы нашли жертву в одной из социальных сетей