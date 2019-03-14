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Столичная подземка может изменить работу из-за футбола

Сегодня, 15:37

Изменения в работе метро могут коснуться двух центральных станций

Фото: Pixabay
Столичная подземка может изменить работу из-за футбола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9d3/ed6/5c89d3ed6607d.jpg Транспорт Изменения в работе метро могут коснуться двух центральных станций

В связи с проведением в Киеве в четверг, 14 марта, футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Челси" (Лондон) в работе столичного метрополитена возможны изменения, сообщает пресс-служба подземки.

Так, ограничения могут коснуться центральных станций "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". А вот станция "Дворец спорта" будет работать в штатном режиме.

Начало матча запланировано на 19:55.

Напомним, утром 14 марта на станции метро "Левобережная" в Киеве на рельсы упал человек. Вследствие инцидента, который произошел в 8 утра, движение поездов по красной метрополитена останавливалось. Поезда двигались между станциями с задержкой, что привело к еще большему столпотворению людей в утренний час пик.

Также сообщалось, что на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. На строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.

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Тег Киев, метро, футбол, график

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