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Столичное метро избавляется от жетонов, но альтернативные способы оплаты дают сбои

Сегодня, 16:52

Оказалось, что купить карточку для проезда не так уж и легко, как это утверждают в метрополитене

В Киеве постепенно избавляются от жетонов и бумажных талончиков и вводят современную систему оплаты в коммунальном транспорте. Одной карточкой теперь можно заплатить и в подземном, и в наземном транспорте. Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, как это работает и работает ли на самом деле. 

Час пик. В киевском метро за жетонами стоят очереди. К октябрю жетоны уже выведут из обращения. 

"Оплатить проезд можно будет банковской картой, если на желтом турникете есть значок "Paypass". Также  можно будет воспользоваться зеленой карточкой метро", – говорит пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Корреспондентам "Сегодня" не удается воспользоваться банковской карточкой, чтобы купить электронный билет. Автомат временно не принимает карточек. 

Тогда мы пытаемся купить карточку метро за наличные. У нас есть банкнота в 500 гривен. Автомат купюры такого достоинства не принимает. Отстаиваем очередь в кассу, чтобы разменять деньги. Заодно спрашиваем у пассажиров – как им идея отменить жетоны. 

"Удобнее купить жетон а затем проехать и все", – говорит киевлянка.

"Большие очень очереди, а особенно – на вокзале. Раньше жетон можно было купить в автоматах, тоже было удобно", – говорит еще одна пассажирка. 

Мы размениваем деньги, скармливаем автомату 50 гривен и получаем новенькую карточку.

Но на карточке пока нет денег для проезда. И к тому же автомат так и не выдал чека. 

Следующий вопрос – как пополнить карточку на нужную нам сумму, к примеру на десять путешествий? Это – 77 гривен. Пополняем терминал на 100 гривен, однако сдачи он не дает. 

В кассе ситуацию не комментируют, но неожиданно наш автомат приходят настраивать.

"Куда ушли наши деньги? На карточку? Но чека нам не выдало", – пытаемся разузнать судьбу 100 гривен у ремонтника. 

"Вы можете позвонить на горячую линию, назвать время, когда Вы это сделали, и Вам выдадут электронную копию вашего чека", – говорит ремонтник. 

Мы звоним на горячую линию. По телефону диктуют код сдачи – это 15 цифр, которые нужно ввести в этом же автомате во время следующего пополнения. Становится ясно: если такой карточкой будет пользоваться человек пенсионного возраста, это будет очень неудобно.  

В подземку попадаем без помех.

После этого пытаемся выяснить ситуацию со способами оплаты наземного транспорта. Прикладываем карточку к валидатору. Но он не работает. В следующем вагоне устройство также не считывает нашу карточку. То есть получается, если нет наличных, то человек с карточкой вынужден будет ехать в трамвае "зайцем". 
Под конец тестируем коммунальный автобус -здесь валидаторы работают. Но как доказать контролерам, что мы внесли деньги за путешествие?

"Как мне доказать контролеру, что мы не "зайцы"?, – спрашиваем у одного из пассажиров.

"Не знаю. А вот сейчас, если зайдут, спросите у них", – отвечает мужчина. 

Отметим, ранее в Киеве мужчина принес на обмен 2300 жетонов метро старого образца.

Также мы писали, что в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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Киев метро жетоны

Источник: Сегодня

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